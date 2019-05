A5/Walldorfer Kreuz. (pol/rl) Am Freitag gegen 17.40 Uhr war eine 28-jährige Ford-Ka-Fahrerin auf der Autobahn A5 in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor dem Walldorfer Kreuz wollte sie sich am Zubringer in Richtung Mannheim einordnen, als sie auf die Bordsteinkante eines Fahrbahnteilers fuhr und der Wagen ein Verkehrszeichen prallte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Ford und blieb auf dem Zubringer auf dem Dach liegen.

Durch die Rettungsmaßnahmen mussten die Überleitungen in Richtung Mannheim und Heilbronn für eine Stunde gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Dies sorgte schnell für einen etwa sieben Kilometer langen Stau auf der A5 in Richtung Heidelberg.

Glück im Unglück hatte die Frau dennoch: Sie blieb bei dem Unfall unverletzt, der Ford Ka war ein Totalschaden.