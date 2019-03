A5 bei Walldorf. (pol/rl) Eine Schwerverletzte und beträchtlichen Sachschaden forderte ein Unfall an der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch am Freitagvormittag. Eine 48-jährige Mercedes-SLK-Fahrerin wollte kurz vor 11 Uhr an der Anschlussstelle auf die A5 Richtung Frankfurt auffahren. Vermutlich wegen der regennassen Fahrbahn und nicht-angepasster Geschwindigkeit kam sie auf dem Beschleunigungsstreifen ins Schleudern und drehte sich um 180 Grad. Dabei prallte sie gegen die Front einer Sattelzugmaschine auf der rechten Fahrspur. Danach schleuderte der Mercedes gegen die Mittelleitplanke, drehte sich abermals und kam dann schräg zur Fahrtrichtung zum Stehen. Hierbei stieß der Mercedes wieder gegen den Sattelzug und kam am Ende des Beschleunigungsstreifens auf der rechten Fahrspur zum Stehen.

Die 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedes und der Sattelzug wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Aus den beiden Fahrzeugen liefen Betriebsmittel aus. Die Fahrbahn wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf gereinigt.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn Richtung Frankfurt bis 11.40 Uhr voll gesperrt. Es kam zu einem Stau, der bis auf 12 Kilometern anwuchs. Anschließend wurde der Verkehr bis 12.30 Uhr über den Beschleunigungsstreifen geleitet. Ab 12.30 war die Autobahn wieder frei.

Update: 14.20 Uhr, Freitag, 1. März 2019