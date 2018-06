Wiesloch. (pol/pr/mün) Zu einer Vollsperrung auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg ist es am heutigen Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr gekommen. Es bildete sich bei der halbstündigen Sperrung ein Rückstau von etwa zehn Kilometern Länge.

Wie die Polizei bestätigte geriet ein Kompressor eines Pritschen-Lkw im Baustellenbereich auf Höhe des Möbelhauses Ikea in Brand. Das Feuer griff anschließend auf das Fahrzeug über, was zu einer großen, schwarzen Rauchwolke führte, die kilometerweit zu sehen war. Weil die Feuerwehr Schwierigkeiten hatte, zur Brandstelle zu gelangen, legte sie ihre Löschschläuche über den dortigen Ikea-Parkplatz durch die Büsche über die Fahrbahn bis zur A5-Baustelle und konnte so das Feuer löschen.

Auch in der Gegenrichtung ist es zu einem Rückstau - vermutlich aufgrund von Gaffern - über fünf Kilometer Länge gekommen. Hier kam es schließlich auf der rechten Fahrbahn zu einem Auffahrunfall.

Verletzte gab es bei beiden Unfällen keine.

Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Kompressor. Während der Löscharbeiten kam es zu mehreren Verpuffungen. Im Anschluss musste noch die Fahrbahn gereinigt werden, bevor sie um 17.15 Uhr wieder freigegeben wurde.

Durch den Brand entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro an dem Kompressor sowie an dem Lkw.

Update: 4. Juni 2018, 20.45 Uhr