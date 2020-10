A5 bei Walldorf. (tt/mare) Auf der Autobahn A5 hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen waren an dem Unfall vier Fahrzeuge beteiligt.

Nach dem Unfall am Mittwoch gegen 14.40 Uhr in der Baustelle zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau in Fahrtrichtung Karlsruhe konnte der linke Fahrstreifen gegen 16.20 Uhr frei gegeben werden, der rechte Fahrstreifen ist nach wie vor blockiert. Es hat sich ein acht Kilometer langer Rückstau gebildet.

Über das Ausmaß des Unfalls liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, Polizei und Rettungsdienste sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Weitere Informationen folgen ...

Update: Mittwoch, 7. Oktober 2020, 16.38 Uhr