A5 bei St. Leon-Rot. (jubu) Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz für eine Vollsperrung in Richtung Mannheim.

Gegen 13.40 Uhr kollidierten in Höhe St. Leon Rot am Stauende ein Wohnmobil und ein Lastwagen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehren aus Waghäusel und Kronau, des Rettungsdienstes und der Polizei sind derzeit noch im Einsatz. Zwei Personen wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Die Fahrbahn musste gesperrt werden. Es kommt bereits zu einem Rückstau von über 12 Kilometern. Zwischenzeitlich wurde die linke Fahrspur wieder freigegeben.