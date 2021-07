Anfang letzter Woche wurde noch der Gussasphalt zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Brücke Roter Straße in St. Leon-Rot eingebaut, am Sonntag konnte die A 5 dann für den Verkehr freigegeben werden. Seither können die Fahrzeuge auf jeweils drei Spuren fahren. Foto: Autobahn GmbH

Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Seit Sonntag heißt es auf der A5 wieder: Freie Fahrt. Die Baustelle zur grundhaften Erneuerung des Abschnittes zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau ist damit abgeschlossen. Nur noch wenige Restarbeiten sind an der Lärmschutzwand und dem Mittelstreifen zu erledigen. Damit gehören die Staus und die daraus entstanden Unfälle, die es seit Dezember 2019 gab, hoffentlich der Vergangenheit an. Zur Verkehrsfreigabe der Strecke war gestern der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, nach St. Leon-Rot gekommen.

"Die A5 ist ein wichtiger Bestandteil des Bundesfernstraßennetzes und Teil einer wichtigen europäischen Nord-Süd-Verbindung zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee", sagte Bilger. Deshalb sei es wichtig, in die Infrastruktur zu investieren. Gerade dann, wenn wie vor dem Walldorfer Kreuz die Betondecke bis zu 40 Jahre alt war. Der Bund wolle mit der Erneuerung die Verkehrssicherheit auf den Strecken verbessern, aber auch für den Lärmschutz der Anlieger etwas tun: "Wir wollen für diejenigen, die von negativen Auswirkungen der Autobahn betroffen sind, die bestmöglichen Lösungen finden", so Bilger. Die neue Lärmschutzwand in St. Leon ist doppelt so hoch wie früher: Statt der bislang vier Meter ist sie nun acht Meter hoch.

Hintergrund > Die Autobahn 5 bei St. Leon-Rot nutzen täglich 113.715 Fahrzeuge, davon werden 18.414 Fahrzeuge pro Tag dem Schwerlastverkehr zugerechnet. Für die grundhafte Sanierung des 6,6, Kilometer langen Abschnittes zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau hat der Bund insgesamt 75 Millionen Euro ausgegeben. Erneuert wurden nicht nur die beiden Richtungsfahrbahnen, im Bereich St. Leon-Rot wurden auch drei Brücken neu gebaut: Über die Roter Straße, den Kehrgraben und die Kronauer Straße. Allein für die Fahrbahnen wurden 160.000 Quadratmeter Beton und 60.000 Quadratmeter Asphalt verbaut. Hinzu kommen noch einmal 28 Kilometer Betonleitwände und Stahlschutzplanken. Außerdem wurde auf der St. Leoner-Seite eine neue, acht Meter hohe und 800 Meter lange Lärmschutzwand gebaut: Sie reicht von der Brücke an der Roter Straße bis zum Parkplatz "Mönchberg". Zwischen Walldorfer Kreuz und Kronau wurde zudem in den Kurvenbereichen die Fahrbahn hinsichtlich ihrer Lage optimiert: So wollen die Planer die Gefahr von Aquaplaning – also dem Aufschwimmen der Reifen bei stehendem Wasser auf der Fahrbahn – verhindern. tt

Außerdem sollen die Fernstraßen fit für Extremwasserereignisse wie Starkregen und große Hitze gemacht werden. Vor der Sanierung war es vor dem Walldorfer Kreuz zu sogenannten "Blow-ups" gekommen, die in den heißen Sommern der Vorjahre auftraten. Bei Außentemperaturen jenseits von 30 Grad und direkter Sonneneinstrahlung dehnt sich der Beton so stark aus, dass es zum plötzlichen Versagen kommt. Die Betonfahrbahn schiebt sich dann an den Fugen nach oben. Bilger berichtete, dass der Bund in den letzten fünf Jahren rund vier Milliarden Euro in die Bundesfernstraßen in Baden-Württemberg investiert habe, rund eine Milliarde in Projekte der Bahn. Allein im Abschnitt zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau habe man 75 Millionen Euro ausgegeben, für die Saalbachquerung und eine weitere Brücke bei Bruchsal, die gestern ebenfalls freigegeben wurden, noch einmal 25 Millionen Euro.

Für die Planer sei die Herausforderung gewesen, so nah am Ort zu bauen, berichtete Jens Patitz. "Es gibt drei betroffene Verbindungen zwischen den Ortsteilen, da verbietet es sich, alle drei Brücken gleichzeitig zu sperren", so der Projektleiter. Die Baustelle sei von den Abläufen daher aber sehr komplex gewesen, weil man auf die Brücken Rücksicht nehmen musste.

Freude über den Abschluss der Autobahn-Instandsetzung (v.l.): die Projektleiter Jens Patitz und Nicole Trachte, die Direktorin der Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, Christina Baur-Fewson, Bürgermeister Alexander Eger, Staatssekretär Steffen Bilger und St. Leon-Rots Bauamtsleiter Werner Kleiber. Foto: Galina Hecker

"Meinen höchsten Respekt vor der Leistung der Baufirmen", sagte Patitz mit Blick auf die Corona-Einschränkungen, die auch die Baustellen betroffen haben. Zwar sind seit Sonntag alle sechs Fahrstreifen freigegeben, die Geschwindigkeit bleibe aber vorerst auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt, da am Mittelstreifen und der Lärmschutzwand noch Restarbeiten ausgeführt werden müssten. "Bis Ende 2021 werden auch die Wege und Straßen, die unter den Brücken hindurchführen, fertiggestellt", erklärte der Diplom-Ingenieur.

Die drei Brücken bei St. Leon-Rot mussten abgerissen und neugebaut werden, weil sie nicht nur erhebliche Schäden hatten, sondern "weil eine Sanierung wirtschaftlich nicht tragbar war", erinnerte Christina Baur-Fewson, die Direktorin der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH, die seit 1. Januar für die Bundesautobahnen verantwortlich ist.

"Vor allem die Verlängerung und die Erhöhung der Lärmschutzwand war unheimlich wichtig", sagte St. Leon-Rots Bürgermeister Alexander Eger am Rande der Veranstaltung. Auch den neuen Belag merke man deutlich. Der Bürgermeister spricht deshalb von einem "Jahrhundertprojekt" für St. Leon-Rot. Gerade auf der Roter-Seite, wo es noch keinen Lärmschutz gebe, seien die Geräusche dadurch gedämpfter. "Mit dem Ausbau des Autobahnkreuzes kommt ja dann auch die Lärmschutzwand auf der Ostseite", so Eger. Ein weiteres wichtiges Element des Ausbaus sei die Aufweitung der Brücken: "Das bringt uns mehr Transparenz", erklärte Eger. Die Gemeinde hatte sich für breitere Durchfahrten entschieden und dafür selbst zwei Millionen Euro für die Brücken an der Roter Straße, dem Kehrgraben und der Kronauer Straße investiert.