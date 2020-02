A5 bei St. Leon-Rot. (rnz/mare) Der Ausbau der Autobahn A5 zwischen dem Walldorfer Kreuz und Bruchsal wird um die nächste Verkehrsbeeinträchtigung reicher: AB Montag, 17. Februar, wird bis Ende Mai die Anschlussstelle Kronau gesperrt, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

Die im September 2019 begonnenen Arbeiten werden nun bis kurz nach der Anschlussstelle Kronau verlängert. Dafür wird ab Montag bis voraussichtlich Ende Mai 2020 die Anschlussstelle Kronau in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt.

Auf- und Abfahrten von oder nach Kronau sind an der Anschlussstelle Bruchsal möglich. Die Umleitung in Richtung Anschlussstelle Bruchsal erfolgt westlich der A5 über die Bundesstraße B36/B35 beziehungsweise ab Waghäusel (Kirrlach) über die Ortsumfahrung Landesstraße L555/L556 und anschließend über die B36/B35. Östlich der A5 erfolgt die Umleitung von oder in Richtung Kronau über die Kreisstraße K3575/B35a.

Von Kronau nach Waghäusel (Kirrlach) kommt man weiterhin über die L555.

Info: Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden Sie unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de