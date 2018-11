Wiesloch. (hds) Regen und ein heftiger, teilweise böiger Wind machten den Wieslocher Gemarkungsreinigern am Abschlusswochenende einen dicken Strich durch die Rechnung. Lediglich die "Freie evangelische Gemeinde" und die Crossgolfer "Die Kopffüßler" ließen sich von den Unbilden der Witterung nicht abschrecken. Letztere hatten Glück: Sie hatten ihren Termin in den Nachmittag verlegt, als der Regen schließlich nachließ.

Insgesamt nahmen an den drei zurückliegenden Samstagen elf Vereine an dem traditionellen Frühjahrsputz teil, viele davon sind bereits seit mehreren Jahren regelmäßig dabei. Seitens der Stadt wurden die Hilfsmittel zur Verfügung gestellt: Warnwesten, Handschuhe, Greifzangen und Container. Spielte zum Start und auch eine Woche später das Wetter noch mit, musste beim Finale umdisponiert werden.

"Es war wenig sinnvoll, heute die Gemarkungsreinigung durchzuführen", so die beiden Vertreter der "Gartenfreunde" Peter Hecker und Thomas Westphal. Zwar hatten sich am früheren Vormittag 16 Vereinsmitglieder eingefunden, um die Landschaft von Dreck und Müll zu befreien, nach kurzer Diskussion aber war man sich einig: Heute geht da nichts, der Regen war zu stark. "Vielleicht können wir ja die Aktion an einem der kommenden Wochenenden nachholen", meinten die Gartenfreunde, die in ihrem Vereinsheim mit einer kleinen Delegation auf Oberbürgermeister Dirk Elkemann gewartet hatten, der auf Besuchstour bei den Vereinen unterwegs war.

Mehr oder minder vergeblich, denn auch bei den nächsten beiden Stationen in Baiertal tat sich nichts. Der Angelsportverein, ansonsten immer am Angelbach aktiv, konnte wegen des hohen Wasserstandes erst gar nicht beginnen. Ähnlich die Situation für die Verantwortlichen des Stadtteilvereins. "Wir haben wegen des Wetters abgesagt", informierte der Vorsitzende Sven Schmidt den OB am Telefon. Allerdings sei man fest entschlossen, am kommenden Samstag einen erneuten Versuch zu wagen. Es müsse nur geklärt werden, ob dann die notwendigen Container von der Stadt zur Verfügung stehen.

Unverzagt dagegen sammelte die "Freie evangelische Gemeinde" den Unrat ein und wenige Stunden später legten die "Kopffüßler" los. 15 Unentwegte hatten sich aufgemacht, den Müll in ihrem Gemarkungsabschnitt rund um den Dämmelwald zu säubern. Und es landete Außergewöhnliches in den blauen Müllsäcken. Ein Rohr mit Hühnerköpfen wurde gefunden, vielleicht als Köder ausgelegt, eine Brotbackmaschine war dabei und auch eine Marmorplatte musste abtransportiert werden. Ansonsten eher "das Übliche": Flaschen, Tüten und eben all jene Dinge, die achtlos in die Landschaft geworfen werden.

"Wir konnten wenigsten unseren bestellten Leberkäse noch stornieren, die Brötchen haben wir auf den kommenden Freitag, da haben wir Jahreshauptversammlung, umgeleitet", so die Gartenfreunde. Dann steht auch die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung, denn Leopold Hager, der bisherige Vorsitzende, war vor einigen Tagen verstorben. Für die Crossgolfer endete der Tag mit selbst gemachten Schnitzeln im Domizil der Boule-Freunde in unmittelbarer Nachbarschaft des Schwimmbades. Mit von der Partei bei den Kopffüßlern waren auch drei Asylbewerber aus Afghanistan, organisiert über das "Café Mokka".

Für die diesjährige Gemarkungsreinigung waren der Kerweverein Schatthausen, der Stadtteilverein Frauenweiler und die Liebenzeller Gemeinschaft am Auftaktwochenende auf Achse, am 11. März konnten der Kurpfälzische Fanfarenzug, der Sportfischerverein Kraichgau sowie der Stadtteilverein Altwiesloch Weggeworfenes einsammeln - und dann kam der große Regen.