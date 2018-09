Wiesloch. (hds) Mehrheitlich wurde im Gemeinderat, gegen die Stimmen von SPD und Grünen, der städtebauliche Entwurf für den zweiten und letzten Bauabschnitt der "Äußeren Helde" beschlossen. Der entsprechende Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan war bereits im April dieses Jahr im Rat verabschiedet worden. Robert Haag vom Architektenbüro Wick und Partner hatte jetzt das planerische Konzept im Detail vorgestellt. So sind insgesamt 41 Grundstücke vorgesehen, die ringförmig angeordnet sind und in einer Größe von etwa 520 bis etwas mehr als 1200 Quadratmetern zum Verkauf angeboten werden. Gebaut werden frei stehende Einfamilienhäuser mit maximal zwei Geschossen und einem begrünten Flachdach. Im mittleren Bereich (siehe Planungsskizze) wird eine Streuobstwiese mit entsprechendem Baumbestand das Herz der gesamten Anlage bilden. Nach Haags Worten soll ein "hochwertiges Wohnquartier" entstehen, das dem Areal einen Villencharakter verleiht.

Die Verkehrsanbindung ist über den Apfelweg vorgesehen. Da dort drei öffentliche Parkplätze entfallen, werden sechs neue Stellmöglichkeiten geschaffen. In der ringförmigen Straße im zweiten Bauabschnitt besteht nach der baulichen Umsetzung später die Möglichkeit, an 32 Stellen im "öffentlichen Bereich" Fahrzeuge abzustellen, für die Hauseigentümer sind Garagen auf den jeweiligen Grundstücken vorgesehen.

Die ringförmige Straße wird mit einer Baumbepflanzung, die in den einzelnen Vorgärten vorgesehen ist, aufgewertet. Für Fußgänger ist eine Verbindung zum Apfelweg sowie zu den bereits vorhandenen Wegen im südlichen und östlichen Teil vorgesehen. Da das Gelände nach Osten hin ein Gefälle aufweist, wird das Oberflächenwasser in ein Regenrückhaltebecken östlich der Bebauung entwässert. Dieser etwa 2000 Quadratmeter große Bereich soll naturnah ausgebildet werden, da er den Übergang zur Landschaft bildet.

"Wir gehen davon aus, in dem städtebaulichen Konzept ein harmonisches Gesamtbild für diesen Bauabschnitt anbieten zu können", betonte Haag. Nach seiner Darstellung sind die Häuser allesamt nach Südwesten ausgerichtet, um so einen optimalen Lichteinfall zu gewährleisten. "Dabei profitieren die äußeren Grundstücke von der Lage inmitten der attraktiven Landschaft, der ’innere Ring’ von der Streuobstwiese", erläuterte der Architekt. Der Bereich zwischen dem ersten und zweiten Bauabschnitt entlang des Dielheimer Wegs stellt nach seinen Ausführungen eine wertvolle Naherholungsfläche dar. Dort werden Baumgruppen, Spielinseln und Sitzmöglichkeiten angebracht. Die Fläche westlich, also in Richtung des ersten Bauabschnitts, werde nicht bebaut und diene als Verbindungsfläche.

Angezweifelt wurde von der Grünen-Fraktion die jetzt in den Planungsunterlagen prognostizierte Einwohnerzahl von im Schnitt 2,2 Personen je Grundstück. "Das würde ja bedeuten, dass dort nur etwa 90 Personen wohnen würden und dies erscheint uns eher unwahrscheinlich, vor allem, wenn man die Anzahl der geplanten Garagen und Stellplätze hochrechnet", so Grünen-Sprecherin Susanne Merkel-Grau. Im Vorfeld hatte es Bedenken wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommens seitens der Anwohner im ersten Bauabschnitt gegeben.Nach Gesprächen wurde dann letztlich die Bebauung reduziert. Derzeit geht man von täglich 250 Fahrzeugen aus, die aus und in den neuen Bereich fahren werden. "Sie liefern den Anwohnern des Apfelweges eine Steilvorlage für Prozesse", sagte Susanne Merkel-Grau, die befürchtet, das geplante Fahrzeugaufkommen werde man nicht "seriös erklären" können.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann verwies dagegen auf die Gespräche mit eben diesen Betroffenen. "Man trägt unsere derzeitige Planung mit", informierte er. Im ersten Bauabschnitt habe man übrigens einen Einwohnerschnitt von 2,4 pro Einheit "und hier haben wir ein völlig anderes Konzept", ergänzte Elkemann. Orhan Bekyigit (WGF/AWL) hofft auf einen "möglichst breiten Ausbau" der Zufahrt zu dem neuen Bereich und begrüßte die Tatsache, dass man sich seitens der Verwaltung mit den Bewohnern des ersten Bauabschnittes ausgetauscht habe und es kaum zu Widerständen gekommen sei.

Die nächsten Schritte sind die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, danach wird der Gemeinderat über die eingegangenen Stellungnahmen entscheiden, um dann den Bebauungsplan als Satzung zu beschließen. Erst dann könne mit der Vermarktung der Grundstücke, für die bereits zahlreiche Anfragen vorlägen, begonnen werden.