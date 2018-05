Walldorf. (rö) Das Lob gilt dem Musikbeauftragten der Stadt: Prof. Gerald Kegelmann habe für die neue Auflage der "Konzerte der Stadt" wieder "in überaus bewährter Manier ein wunderbares Programm zusammengestellt", sagt Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab. Die Reihe habe längst eine "Strahlkraft weit über Walldorf hinaus" entwickelt, dank vieler renommierter Künstler, die hier auftreten, könne sich das Kulturprogramm "durchaus mit dem größerer Städte messen". Das sieht Kegelmann, der frühere Rektor der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, ganz ähnlich: "Die Künstler, die heute in Walldorf auf der Bühne stehen, sind morgen in Hamburg oder Berlin", viele seien sogar weltweit aktiv. Sein Amt als Musikbeauftragter der Stadt sei "eine schöne Tätigkeit neben dem Ruhestand, der nicht stattfindet".

Bei den dieses Mal vier "Konzerten der Stadt" ist der Bogen wieder weit gespannt und für Abwechslung gesorgt - vom literarischen Musikvergnügen über zwei Kammermusikabende bis hin zum Jazz-Open-Air. Zum Auftakt gastiert bereits am Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, Stefan Schäfer mit Gedichtvertonungen in der Laurentiuskapelle. "Sein Vater Hermann war mein Kollege", verrät Kegelmann. Der in Heidelberg aufgewachsene Schäfer hat Gedichte von Wilhelm Busch, Christian Morgenstern, Ernst Jandl oder Joachim Ringelnatz vertont, rezitiert sie und zaubert dazu gleichzeitig auf seinem Kontrabass Stimmungen, die illustrieren, kommentieren oder überraschende Akzente setzen. Dazwischen plaudert der Künstler launig aus dem Nähkästchen. "Das wird ein heiterer Abend", verspricht Kegelmann "mehr Kabarett als Konzertmusik".

Drei ganz spezielle Werke hat das Duo Laurent Albrecht Breuninger (Violine) und Michael Hauber (Klavier) am Donnerstag, 9. März, 20 Uhr, in der Laurentiuskapelle im Programm. Mozarts Sonate für Klavier und Violine B-Dur KV 378 gehört zur Gruppe von sechs Sonaten, die 1781 als Op. II in Wien erschienen. Kegelmann spricht von einer "Wende in der Komposition", seien dies doch die ersten Stücke, in denen das Klavier gleichberechtigter Partner der Violine ist. Dazu kommen mit César Francks Sonate für Violine und Klavier A-Dur ein "ganz zentrales Werk" und mit Beethovens Sonate für Klavier und Violine Nr. 9 A-Dur op. 47 "die höchste Stufe einer Sonate". Das 40 Minuten lange Werk, auch als "Kreutzersonate" bekannt, sei ebenso abwechslungsreich wie "wahnsinnig schwer" zu spielen.

Am Mittwoch, 3. Mai, 20 Uhr, ist dann das Boviar-Trio in der Laurentiuskapelle zu Gast. Daniel Bollinger (Klarinette), Julian Arp (Violoncello) und Gerhard Vielhaber (Klavier) spielen Werke von Beethoven, Brahms und Violeta Dinescu. Mit der rumänischen Komponistin, der es auch zu verdanken ist, dass das "sehr gute Trio" (Kegelmann) hier zu hören ist, gibt es einen Bezug zu Walldorf: Roberto Reale, 2010 zu Gast in der städtischen Künstlerwohnung, war ihr Student, Violeta Dinescu selbst besuchte Walldorf zum "Drei-Generationen-Konzert" mit Werken von ihr, ihrer Lehrerin Myriam Marbe und Roberto Reale.

Zum Abschluss der Reihe gibt es Jazz, wie es schöne Tradition ist wieder open air auf dem Schlossplatz. Die "Tone Gallery" mit Steffen Weber (Saxofon), Bastian Ruppert (Gitarre), Thomas Stabenow (Bass) und dem Walldorfer Holger Nesweda (Schlagzeug) spielt am Donnerstag, 29. Juni, 20 Uhr, Kompositionen von Lennie Tristano, einem der Mitbegründer des modernen Jazz. "Das Ensemble verspricht eine gute Qualität", kündigt Gerald Kegelmann an. Er hofft nach eigenen Worten, dass das neue Programm "von der Bevölkerung gut angenommen wird". Er bemühe sich immer, alle Geschmäcker zu bedienen.

Info: Kartenvorverkauf in Walldorf: Bücher Dörner und Rathaus.