Wiesloch. (fi) Also doch. Was der passionierte Jäger Bernhard Felkel schon seit Längerem vermutete, hatte er jetzt als Beweis zu seinen Füßen liegen. Der erlegte Dachs hatte die Drahtschlinge noch um den Hals. Das Tier musste sich schon seit Tagen gequält haben, die Wunde eiterte, die Schlinge war durch das Fell tief in das Fleisch eingedrungen. Felkel ist Jagdpächter in "Wiesloch 3", einem Revier, das vom PZN bis nach Baiertal, Dielheim und zum Winzerkeller reicht. Etwa 800 Hektar umfasst die Fläche, meist Feld, wenig Deckung, ab und zu eine bewaldete Lohe. "Beim Maxschacht habe ich auf Sauen angesessen, da fiel mir der geschwächte Dachs auf", erzählt der Jäger. Die Schlinge um den Hals war des Rätsels Lösung.

Der Jäger hatte bereits mehrere dieser Schlingen aus Fahrradzügen in seinem Jagdbogen gefunden. Geschickt auf den Wechseln ausgelegt, ist es für ihn keine Kinderei, sondern das gezielte Werk von Jagdwilderern. "Die Schlingen sind professionell angelegt, kommt ein Tier hinein, treibt die Fluchtreaktion und die Schlinge zieht zu." Er hat schon mehrere der ausgelegten Drähte entdeckt. Auch Schüsse zu nachtschlafender Zeit machten den Jäger unruhig. "Ich weiß, wer in unserem Revier jagt, das war keiner der Jagdausübungsberechtigten." Es muss sich um kleinkalibrige Waffen gehandelt haben, mit denen da geschossen wurde. Felkel hat ein Ohr dafür. "Das waren KK-Gewehre."

Schlimm genug, dass anscheinend Wilderer in Wiesloch Jagd treiben. Doch mit solchen Waffen lässt sich eigentlich kein jagdbares Tier erlegen. Am "Römerbuckel" hat er vor einiger Zeit den Kopf eines Wildschweins entdeckt, "da wird mit System gewildert", so sein Verdacht. Die Tiere werden mit den kleinkalibrigen Waffen eher verletzt und siechen dann elend dahin.

Bernhard Felkel hat inzwischen Anzeige bei der Polizei erstattet. Bei der Jagdaufsicht des Kreises sind solche Fälle der Jagdwilderei kein Thema, wie auf Anfrage mitgeteilt wurde. "Da war in den letzten Jahren im Kreisgebiet nichts anhängig, was uns aufgefallen wäre," so Pressesprecherin Silke Hartmann. Auch die Polizei registrierte nur wenige Fälle, die Zahlen der Meldungen liegen weit unter zehn pro Jahr. Hauptsächlich betrifft dies das Totfahren eines Wildtieres, was dann in der Statistik unter "Wilderei" auftaucht.

Auf Wilderei steht Geldbuße, "uns ist nichts bekannt, dass gezielt gewildert wird", betont Polizeisprecher Harald Kurzer. Bis auf den Fall, der jüngst von Bernhard Felkel zur Anzeige gebracht wurde. "Es ist unvorstellbar, dass in der heutigen Zeit mit Schlingen den Tieren grausam nachgestellt wird", bemerkt Kurzer. Er gibt den Rat, sofort zur Polizei zu gehen, wenn Spaziergängern oder Jägern etwas Verdächtiges dazu auffällt.