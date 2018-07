Von Kevin Hagen

Wiesloch. Zwei, drei Tage - vielleicht auch ein paar Wochen. Wie viel Zeit sie mit ihrem Mann noch hat, weiß Elisabeth Stöger nicht. Sie weiß nicht, ob alles am Ende ganz schnell passiert, ob der Tod in aller Stille kommt oder ob sich die Schmerzen doch noch durch den Morphium-Nebel fressen. Sie weiß nur eines: Ihr Mann wird nicht mehr nach Hause kommen. Er wird seinen Kampf gegen den Tumor verlieren. Und sterben - hier, in Wiesloch. Im Hospiz Agape.

"Wir haben das akzeptiert", sagt Stöger mit zitternder Stimme und wischt sich mit einem Taschentuch über die trockenen Wangen. Weinen kann die 78-Jährige schon lange nicht mehr. Eine Krankheit hat ihre Tränenkanäle ausgetrocknet. "Ich wünschte, ich könnte wie andere einfach einmal alles rauslassen", flüstert Stöger und zupft mit ihren zarten Händen an den kurzen weißen Haaren. "Das wäre eine Erleichterung."

Das Hospiz Agape liegt nicht weit vom Zentrum der 25.000-Einwohner-Stadt, direkt an der Hauptdurchgangsstraße. Ein herrschaftlicher Bau mit Türmchen und Wetterhahn. Früher wurde hier einmal Bier ausgeschenkt. Vor sechseinhalb Jahren baute die Dietmar-Hopp-Stiftung das historische Gebäude zum Hospiz aus. Jetzt arbeiten hier 16 haupt- und 14 ehrenamtliche Mitarbeiter. Es gibt hellen Parkettboden, viel Glas und Platz für acht Patienten, die "Gäste" genannt werden. Auch die Angehörigen können hier bleiben.

Leben, sterben, trauern - all das kommt in Hospizen wie in Wiesloch zusammen. Einrichtungen, die Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) künftig stärker fördern will - als Gegenmodell zur viel diskutierten Sterbehilfe. Ein Modell, das auf Orte setzt, in denen Menschen bis zum Ende betreut werden - ein Ende, dessen Zeitpunkt sie nicht selbst bestimmen wollen.

Elisabeth Stöger, die eigentlich anders heißt, hat sich an die große Tafel im Wohn- und Esszimmer gesetzt. Draußen nieselt ein eisiger Dezember-Regen an die Fensterscheiben. Drinnen riecht es nach frischem Kaffee, auf dem Tisch steht ein Adventskranz mit leuchtend-roten Kerzen. An der Wand: Ein Bücherregal. Nur die Handgeländer in den Gängen und die Signallampen an den Zimmern erinnern noch ein bisschen an eine Klinikstation.

Für einen kurzen Moment hellt sich Stögers Miene auf. "Das ist super hier", sagt sie und schaut sich um. "So etwas sollte es viel häufiger geben." Ende Oktober brachte sie ihren Mann nach Wiesloch. Da hatte der 80-Jährige schon viele Monate des Leidens hinter sich: Lungenkrebs, Herzprobleme, Operationen, Bestrahlung. "Mein Mann hat von Anfang an klar gesehen, dass das nichts mehr wird", erzählt Stöger. "Ich hatte aber immer Hoffnung."

Eine Hoffnung, die spätestens zerstört wurde, als der Schwerkranke auf die Palliativstation kam - und letztlich nach Hause geschickt wurde. "Ich konnte ihn nicht pflegen", sagt Stöger und schluchzt. Der Rücken machte das nicht mehr mit. Agape, das von der Ökumenischen Hospizhilfe Südliche Bergstraße, von den Städten Walldorf und Wiesloch und vom Psychiatrischen Zentrum Nordbaden getragen wird, war für sie da ein Ausweg. Eine Möglichkeit, ihrem Mann die letzten Tage so leicht wie möglich zu machen - und ihn bis zum Schluss zu begleiten, nach 55 Ehejahren.

Tag und Nacht bleibt Elisabeth Stöger nun in Wiesloch. Sie isst mit ihrem Mann, schläft direkt neben ihm, darf dabei sein, wenn er von den Pflegern versorgt wird. "Ich kann mir nicht vorstellen, abends nach Hause zu gehen", murmelt sie. Ob das Paar jemals darüber nachgedacht hat, selbst zu entscheiden, wann alles vorbei sein soll? Einfach einen Arzt um eine Spritze zu bitten - oder um eine tödliche Dosis Tabletten? Rechtlich befindet sich Deutschland hier in einer Grauzone. Der Bundestag will das im kommenden Jahr ändern. "Ja", sagt Stöger und senkt den Blick, "natürlich haben wir darüber gesprochen. Man hat schließlich Angst, dass man anderen zu viel Arbeit macht." Trotzdem hätten sich beide gegen Sterbehilfe entschieden. "Wir lassen der Natur ihren Lauf."

Das entspricht ganz der Philosophie von Martina Brixner, Leiterin des Hospizes. "Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der nicht nur der Geburtstermin genau geplant, sondern auch das Sterben vorhergesagt wird", sagt die 53-Jährige. "Wir brauchen die dramatischen Momente, um daraus zu lernen und das Leben zu schätzen." Und: Angehörige bräuchten auch die Möglichkeit Abschied zu nehmen. "Sterbehilfe würde diese Trauerarbeit unterbrechen", sagt sie. Die Trauerarbeit von Menschen wie Elisabeth Stöger.

Brixner ist eine schlanke Frau mit schulterlangen blonden Haaren und freundlichen Augen. Seit rund 20 Jahren arbeitet sie in der Pflege von Todkranken. Jetzt steht sie in einem Zimmer mit abgerundeter Glasfront und rot gepolsterten Sitzbänken an den Wänden - dem sogenannten Raum der Stille. An der Seite steht ein Tisch, darauf eine Kerze und ein Buch. Immer, wenn ein Patient verstirbt, erklärt Brixner, zünde ein Mitarbeiter die Kerze an und schreibe den Namen in das Buch. Ein Trauerritual, das oft angewendet wird. Meist sind die Patienten nur wenige Tage im Hospiz. An diesem Tag brennt keine Flamme, das Buch ist zugeschlagen. Kein Tod in Agape. Ein guter Tag.

Brixner deutet auf ein paar bunt bemalte Holzbretter. "Unsere Wegbegleiter", sagt sie. Sprüche sind darauf geschrieben. "Die Hoffnung ist das, was bleibt", zum Beispiel. Jeder "Gast" suche sich sein Brett aus. Manche, erzählt Brixner, hätten ihre Wegbegleiter sogar selbst gefertigt - in der Kunsttherapie, die im Haus angeboten wird. "Wenn nichts mehr geht, geht noch ganz viel" - ein Satz, den Brixner häufig wiederholt an diesem Tag. "Wir haben hier nicht nur Tod, sondern ganz viel Leben."

Nicht jeder will sich jedoch mit der Angst vor dem zu erwartenden Leid abfinden, auch nicht hier im Hospiz. Ein paar Monate ist es her, da kam ein junger Mann, Mitte 30, schwer an Krebs erkrankt, ins Hospiz Agape. Nach zwei Tagen sprang er vom Balkon. "Er konnte nicht Schritt halten mit seiner Krankheit", sagt Brixner. Der Mann überlebte. Mit Knochenbrüchen wurde er ins Krankenhaus gebracht. "Ich verurteile niemanden, der für sich entscheidet, dass er nicht mehr will", sagt Brixner. "Aber ich lehne es ab, wenn Dritte Kranken dabei helfen, sich das Leben zu nehmen."

Brixner führt durchs Haus. Stolz zeigt sie Zimmer mit Flachbildfernsehern, großen Bädern und Blick auf die Stadt. Nicht jede Einrichtung ist so luxuriös. Ohne die Hilfe der Hopp-Stiftung und des Fördervereins könnte auch das Wieslocher Hospiz nicht bestehen. 90 Prozent der Kosten für die Patientenversorgung übernehmen die Krankenkassen. Der Rest muss aus anderen Quellen kommen - also aus Spenden. Minister Gröhe will das ändern, die Kassen sollen bald 95 Prozent zahlen. Das wäre eine spürbare Entlastung, sagt Brixner - nicht nur finanziell. "Es geht darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es Hospize, ambulante Versorgung, Palliativstationen gibt. Orte zum Leben, Sterben, Trauern.

Brixner bleibt vor einem Zimmer stehen, ein Tannenzweig heftet an der Tür. Elisabeth Stöger streckt ihren Kopf heraus und tritt für ein paar Minuten auf die Schwelle. Ihr Mann ist wach, Besuch von Fremden möchte er aber nicht. Er will nur, dass seine Frau bei ihm ist, Tag und Nacht. Brixner nimmt die kleine Frau in den Arm. "Danke für alles", seufzt diese. "Und für alles, was noch kommt."

Eine knappe Woche später stirbt Stögers Mann. Es sei für ihn ein stilles Ende gewesen, sagt Martina Brixner. "Ganz friedlich, in den Armen seiner Frau."