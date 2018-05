St. Leon-Rot. (seb) Verschiedene Bau- und Sanierungsmaßnahmen konnten 2012 in St. Leon-Rot nicht abgeschlossen werden. Daher beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einhellig, die vorgesehenen Mittel beispielsweise für die Straßenunterhaltung (über 516 000 Euro), Brücken- und Wirtschaftswegesanierung (mehr als 173 000), moderne Schließanlagen sowie Sanierungsmaßnahmen an den Schulen und das Verkehrsgutachten (rund 61 000) auf den laufenden Haushalt zu übertragen.

Nachdem man sich auf die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen (2014 bis 2018) geeinigt hatte, stimmte man einstimmig der Auftragsvergabe für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (fast 184 000 Euro) an den günstigsten Bieter zu. In diesem Rahmen erläuterte Bauamtsleiter Werner Kleiber, welche Wegabschnitte gemeint sind und dass an der Zufahrt zur Kläranlage auch drei Haltebuchten angelegt werden.

Nachdem Angelika Laux, Leiterin des Eigenbetriebs Wasserversorgung, erläutert hatte, dass die 300 000 Euro aus Krediten für wichtige Investitionen benötigt werden, stimmte der Rat einhellig zu, dass die Mittel zur Erhöhung des betrieblichen Eigenkapitals verwendet werden.

Eine kurze Diskussion entspann sich um die Anschaffung von Stühlen für das Untergeschoss der Sporthalle in St. Leon, das ehemalige Schwimmbad. Laut Hauptamtsleiter Helmut Braun habe sich die Ausstattung der Räume "entgegen unserer Annahme als unvollständig erwiesen". Die Kosten von über 16 000 Euro für 200 Stühle mit Transportwagen, die auch nicht im Haushaltsplan enthalten sind, waren es jedoch nicht, woran sich die Kritik etwa der Freien Wähler entzündete. Für deren Fraktion argumentierte Tobias Rehorst, dass man nicht auf die von einem Verein eingeholten Angebote eingehen sollte: Wenn die Gemeinde die vollen Kosten trage, sollte hierfür die übliche öffentliche Ausschreibung durchgeführt werden. Man war sich einig, dass die Beschaffung von Stühlen nicht als Vereinsförderung, für die andere Richtlinien gelten, anzusehen sei. Wie Bürgermeister Dr. Alexander Eger erklärte, finden im Untergeschoss der Sporthalle nicht nur vereinsinterne Treffen wie Proben, sondern auch öffentliche Veranstaltungen, beispielsweise die Einschulungsfeiern, statt. Dem konnten neben den Freien Wählern auch Albert Weinlein (CDU St. Leon-Rot), Ferdinand Speckert (CDU Rot/Junge Liste), Michael Herling (FDP) und Andrea Heim (SPD) beipflichten. Die Verwaltung wurde schließlich ermächtigt, eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen.

Bürgermeister Eger wartete abschließend mit einer "sehr guten Nachricht" auf: Nach aktuellem Stand erhöhen sich die Einnahmen der Gemeinde im laufenden Jahr um 15 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsplan. Neben Nachzahlungen sei ein Plus von rund 50 Prozent bei der Gewerbesteuer dafür verantwortlich, so Eger.