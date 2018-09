Das Kind ist die Hauptsache: Auch in der Weihnachtskrippe in Baiertals evangelischer Kirche ist das Kind Fluchtpunkt und Blickfang. Senkrecht steht seine Krippe inmitten der anbetenden Hirten und Weisen sowie von Maria und Josef. Foto: Pfeifer

Als ich am Samstag vor dem vierten Advent gegen Abend in unsere evangelische Kirche in Baiertal kam, stand da schon eine sehr gleichmäßig gewachsene Tanne, festlich geschmückt: der Baum, der Christbaum in unserer Kirche für das Weihnachtsfest im Jahr 2016. Seit 1802 wird Weihnachten in dieser evangelischen Kirche in Baiertal, die einige Zeit auch als Simultankirche genutzt wurde, gefeiert.

Regina Bub

Schon im Laufe des 4. Jahrhunderts wurde das Weihnachtsfest in Rom auf das Fest der Wintersonnenwende, den 25. Dezember, gelegt. Christen feiern an diesem Tag das Fest der Geburt Jesu Christi. "Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit." (Joh 1,14) Die Feierlichkeiten zu diesem Geburtstagsfest schon am Heiligen Abend mit gegenseitigen Geschenken zu beginnen, wurde von Martin Luther gefördert, um die Aufmerksamkeit der Kinder auf Christus zu konzentrieren.

Der geschmückte Baum, wie er für die meisten von uns ganz selbstverständlich zu Weihnachten dazugehört, hielt seinen Einzug in Kirchen und Wohnstuben erst im 16. Jahrhundert und steht nicht überall so einfach zur Verfügung wie bei uns. Als mein Mann und ich vor vier Jahren im Advent eine Woche auf der Insel Malta verbrachten, stand in der Hotelhalle auch ein Baum, ein künstlicher Christbaum, an den ich mich zuerst etwas gewöhnen musste. Er erinnerte mich an den hübschen kleinen Plastikbaum, den mein Vater in den Koffer gepackt hatte, als wir ein einziges Mal den Heiligen Abend nicht zu Hause, sondern im Skiurlaub feierten.

Pfarrerin Regina Christine Bub, geboren 1962 in Spaichingen, aufgewachsen in Lichtenstein bei Reutlingen, Studium der Altphilologie und Theologie in Köln, Tübingen und Heidelberg, seit 1981 verheiratet mit Pfarrer Gerhard Bub, Mutter von drei Töchtern, die Familie lebte lange im Elztal im Südschwarzwald und im Murgtal im Nordschwarzwald. Nach einem Jahr Probedienst in Waib-stadt/Daisbach und Wiesloch-Baiertal seit 1. September 2016 Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Baiertal-Dielheim.

Im Zentrum des Weihnachtsfests steht das Kind

Das Wesentliche ist an den künstlichen Bäumen dennoch zu finden. Es sind die vielen Lichter, die hinweisen auf den, der von sich sagte: "Ich bin das Licht der Welt. Mit mir kann dein Leben nicht dunkel sein. Ich bringe dein Leben zum Strahlen." (Joh 8,12) In der Advents- und Weihnachtszeit haben viele Freude an erleuchteten Häusern und Gärten. Da wird ein Geburtstagsfest vorbereitet und gefeiert, das Dörfer und Städte, Länder und Kontinente verbindet. Und es ist nicht möglich, dieses Licht in der Welt durch Terror, brutale Gewalt und Krieg auszulöschen. Die Worte des Weihnachtsengels auf den Hirtenfeldern von Bethlehem bahnen sich einen Weg: "Fürchtet euch nicht! Denn euch ist heute der Heiland geboren." (Lk 2,10-11)

Heil bringt dieser Heiland. Er lässt uns leben mit den Wunden, die das Leben uns schlägt. Denn er ist das Leben und das Licht, das keiner zum Verlöschen bringen kann. Dieses Licht bringt Augen und Herzen zum Leuchten, völlig unabhängig von dem, was einer in dieser Welt zustande bringt. Da stehen die gläubigen Naturwissenschaftler neben den Patienten einer Demenzstation Hand in Hand an der Krippe.

Zurück nach Baiertal. An diesem Samstag stand nicht nur der Baum in der Kirche, die Krippe mit allem Drum und Dran war auch schon aufgestellt. Ich war irritiert: Im letzten Jahr war ich gezwungen, mit meinen Augen zu suchen, um zwischen Hirten und Moos, Tannenzapfen und Kamelen, Weisen und Schafen das Kind zu finden. Aber jetzt fiel mein Blick zuallererst auf das Kind. Das Kind in der Krippe steht senkrecht in dieser grünen Landschaft, als Fluchtpunkt, als Blickfang: das Kind.

Mit den Kindern aus dem Kindergarten Kinderbrücke haben wir am letzten Mittwoch im Minigottesdienst überlegt, ob das Jesuskind sich wohl fürchtet, so weit entfernt von Maria und Josef. In diesem Jahr schauen diese beiden, ebenso wie die Hirten und die Könige aus einiger Entfernung hin zum Kind. Ich bin nun sehr einig mit der Anordnung unserer Krippenfiguren und lasse mich daran erinnern: Im Zentrum des Weihnachtsfestes steht das Kind in der Krippe, das große Geschenk Gottes für alle Menschen. Die Freude über dieses Geschenk hat die Fantasie der Menschen durch die Jahrhunderte beflügelt.

So vieles ist wichtig geworden in den Wochen vor Weihnachten: Adventskranz und Adventskalender, Geschenke, Termine, Einkäufe, Weihnachtsfeier und Weihnachtsessen, Putzen und Plätzchen, Spendenaufrufe und gute Taten. Das ganz normale Leben und zusätzlich noch der Sog von Weihnachten her, den wir mit jedem vergangenen Tag in der Adventszeit stärker empfinden. Das ist ganz schön anstrengend.

Je näher es auf Weihnachten zugeht, desto lieber werden auch Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Meine Lieblingsgeschichte ist die Tierweihnacht und findet sich in einem Büchlein von Horst Hirschler. Ich erzähle sie so, wie sie sich in mein Gedächtnis eingegraben hat: Die Tiere streiten sich darum, was die Hauptsache an Weihnachten ist. "Das ist doch klar", sagte der Fuchs, "der Gänsebraten. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?" Der Eisbär widersprach: "Schnee muss dabei sein, viel Schnee! Weiße Weihnachten, das ist es!" "Und ein neues Kleid!", rief der Pfau. "Wenn ich kein neues Kleid bekomme, dann ist kein Weihnachten." Und die Elster krächzte: "Jawohl, und Schmuck. Dann ist Weihnachten!"

"Und was ist mit Honigplätzchen?", brummte der Bär. Die Ente quakte: "Und wo bleibt die Familie?" "Nein", unterbrach der Dachs. "Mach’s wie ich, einfach pennen! Das ist es, einfach nur pennen!" Der Ochse ergänzte: "Ja, zuerst so richtig einen saufen und dann pennen." Und dann rief der Ochse plötzlich laut: "Aua!" Denn der Esel hatte ihm einen kräftigen Tritt versetzt: "Du, Ochse, denkst du denn gar nicht an das Kind?" Da senkte der Ochse betrübt den Kopf und sagte: "Ja, das Kind, das ist doch die Hauptsache!" Und nach einer Weile fragte er den Esel: "Sag mal, wissen das die Menschen überhaupt noch?"

Wenn ich vor Weihnachten in Anspannung und Stress gerate und denke, mir wächst alles über den Kopf, dann schaue ich auf das Kind. Gott sei Dank hat mein Vorgänger im Flur neben der Tür zu meinem Arbeitszimmer ein Poster hinterlassen: Es zeigt sehr groß die Verkündigungsszene, den Engel Gabriel und Maria in goldbesetzten Gewändern mit prächtigem Faltenwurf. Das Bild zeigt den Engelsgruß von Veit Stoss von 1517/18 in der Kirche St. Lorenz zu Nürnberg. Die Szene wird gerahmt von einem Kranz goldener Blüten, um den sich sieben kleine Medaillons gruppieren, links unten findet sich ein Medaillon mit der Anbetung der Könige und darunter ein zweites weihnachtliches Motiv: wieder das Kind. Gerade geboren. Nackt. Winzig. Es liegt am Boden auf dem letzten Zipfel von Marias Umhang. Beim Vorbeigehen gleiten meine Augen meist über das Poster, bis sie den kleinen runden Kopf des Kindes gefunden haben. Das Kind, sage ich mir jedes Mal, das ist die Hauptsache. Das beruhigt mich und dann kommt alles andere.

Gott macht sich ganz klein. Er versteckt sich in unserer Welt, in unserem Leben. Es ist spannend, ihn zu suchen. Und große Freude, ihm zu begegnen.

Machen wir uns auf den Weg zur Krippe

Wie Heilig Abend in diesem Jahr wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich will vertrauen auf die Verheißung des Weihnachtsengels im Lukasevangelium: "Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude; denn euch ist heute der Heiland geboren." Und ich glaube an den Gott, der gerecht macht und immer auf der Seite der Schwachen steht. Der mir Geborgenheit schenkt, wenn ich an der Krippe stehe, und Heimat in meiner Kirche. Es ist die Kirche aller Christen weltweit, die Weihnachten feiern, und es ist die evangelische Kirche in Baiertal. Zentral gelegen und dennoch: Um sie zu erreichen, muss ich mich auf den Weg machen, Stufen emporsteigen oder über den grünen Alten Friedhof gehen. Machen wir uns an Weihnachten auf den Weg zur Kirche, zur Krippe, so wie die Hirten, mit leeren Händen, doch voller Freude und mit einer großen Erwartung. Die alten Worte der Bibel sind ganz unberechenbar. Sie erreichen die zweifelnden Herzen der Menschen seit hunderten von Jahren.

Ihnen allen wünsche ich gesegnete Weichnachtstage. Die Hauptsache ist das Kind.