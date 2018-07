Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Zuletzt sorgte er zusammen mit seiner Tochter Tara als "Special Guest" beim fantastischen "Funcoustic"-Konzert im Bad Schönborner Kursaal für Beifallsstürme. Der in Heidelberg geborene und in Oftersheim aufgewachsene Stephan Krauss aus Walldorf - in der Rhein-Neckar-Region in erster Linie als "Sten" bekannt - hat in seiner langen Musikerkarriere schon mit "Hinz und Kunz" zusammengespielt, etlichen Formationen als Schlagzeuger, Gitarrist und Sänger seinen Stempel aufgedrückt. Illustre Bands und Gruppen wie "Me And The Heat", "Cool Breeze", "Mad Romeos", "K’Worryman", "Rabbatz", "Country Green", "Dead End" oder "Sean Treacy" profitierten von einem Musiker und Frontmann, der geradezu für die Bühne geschaffen ist.

Für die weltweit bekannte Dance-Formation "Masterboy" um Tommy Schlee und Enrico Zabler war "Sten" Ende der 1980er Jahre auch als Autor tätig. Hits wie "Shake It Up And Dance" oder "Feel The Heat Of The Night" (1984 Goldene Schallplatte für 250.000 verkaufte Maxis) gehen mit auf sein Konto. Im Jahre 2007 steuerte er zum Dokumentarfilm "Lichter Mannheims", der anlässlich des Stadtjubiläums entstand, die Songs "Little Piece Of Happiness" sowie "More Love Less Crisis" (inclusive DVD-Videoclip) bei.

Heute ist er in erster Linie als "Sten & Friends" oder "Sten Trio" unterwegs, kann auf so namhafte Kollegen wie Marcel Millot, Johannes Willinger, Axel Gerner, Joerg Dudys, Tobi Reiss, Hans "Umbo" Umschaden oder Stefan Buchholz und Andreas Bock von der "Sean-Treacy"-Band zählen. Und natürlich auf seine 19-jährige Tochter Tara, die gerade mit Abitur und Führerschein beschäftigt ist, wenn sie nicht im Mannheimer Rosengarten für ein Theaterstück probt, das im Sommer aufgeführt wird. "Die Konzerte mit Tara möchte ich unbedingt weiter ausbauen. Mit einem seiner Kinder zu musizieren, ist etwas ganz Besonderes", erzählt "Sten", dessen ganze Liebe und Stolz seiner Familie mit Ehefrau Judith und den Kindern Mona, Tara (aus erster Ehe) sowie den "Nachzüglern" Julia und Hannah gilt.

"Sten" hat seit frühester Jugend allerdings ein "Handicap", dem so viele Musiker verfallen sind. Er wurde, kaum dem Kindergartenalter entwachsen, mit dem Beatles-Virus infiziert - und seither nie mehr "gesund". Wie alles begann? 1972, im zarten Alter von sechs Jahren, sah er bei Oma Elisabeth den Film "Help" und bekannte später: "Vor lauter Begeisterung für die Musik, habe ich vom Streifen selbst gar nichts mitgekriegt. Ich war total von den einzigartigen Rhythmen und vom Schlagzeugspiel Ringo Starrs fasziniert." Fortan trommelte er zu Hause auf Waschmitteltonnen und erhielt mit neun Jahren sein erstes eigenes Schlagzeug. "Meine Eltern waren entsetzt", lacht der Vollblutmusiker. Doch fortan gab es kein Halten mehr. Musik sollte künftig in seinem Leben die größte Rolle spielen.

Obwohl er sich als Einzelhandelskaufmann im Außendienst oder Akustik-Gitarrenverkäufer durchschlug, hatte Songwriting für ihn stets einen besonderen Stellenwert. Während er noch bis vor wenigen Jahren bis zu 180 Gigs im Jahr spielte, hat er seit 2014 seine Liveauftritte jedoch rigoros reduziert, was auch seinem Job als Betriebsratsvorsitzender bei der Session-Group in Walldorf geschuldet ist. Trotzdem juckt es einen leidenschaftlichen Sänger und Gitarristen wie "Sten" ständig in den Fingern, möchte er seiner überbordenden Kreativität Raum geben.

Wie kam er überhaupt zum Namen "Sten"? "Den hat mir der Walldorfer Comedian Arnim Töpel verpasst", verrät Krauss. Anfang des Jahres 2000 sei er auf der Suche nach einem griffigen Künstlernamen gewesen, "der gut klingt". Da er ständig mit verschiedenen, teilweise auch Uznamen wie "Frizzy", angesprochen wurde, lag ein kurzer, prägnanter Name auf der Hand. Seither steht auf seinen Platten der Name "Sten" in großen Buchstaben - so wie auf seinem vorerst letzten Soloalbum "The Changing", das er zusammen mit Joerg Dudys (Gitarren) produziert hat und an dem auch Marcel Millot (Perc./Drums), Tobias Reiss (Keyboards) und Mario Garruccio (Drums) mitwirken.

Es wird, so der Künstler, schon bald einen neuen Silberling geben. Erste Songs sind bereits "im Kasten". Mit dabei ist auch Tochter Tara, mit der sich der Papa spannende musikalische Duelle liefert. Obwohl Tara ab und zu auch mit einer eigenen Band auftritt, ist sie gerne mit "Sten" gemeinsam auf der Bühne. Dann ist ihr bekannter Mitmusiker nicht Vater, sondern Künstler, Kollege - und Profi, vom dem sie sich so manchen Trick abschaut. "Und ich fühle mich neben ihm sehr sicher", schiebt sie nach.

Info: Stephan "Sten" Krauss ist solo oder zusammen mit Tochter Tara bei folgenden Gigs live zu erleben. Am Samstag, 11. März, "25 Jahre Kommunale Kindergärten Walldorf" und am Donnerstag, 16. März, bei der Eröffnung der Kunstausstellung "Pilar Colino/Malerei und Grafik" im Rathaus Walldorf. Am 23. März spielt "Sten" mit seinem Akustik-Trio im Karlsruher Musikpub "Dein Nachtbar" und am 1. Mai beim TV Jahn in der Reservistenhütte Walldorf.