Mühlhausen. (GW) Simon Maier, 22-jähriger Jungwinzer aus Mühlhausen, war als Landessieger Badens zum bundesweiten Berufswettbewerb der Winzer angetreten. Er setzte sich gegen 15 Jungwinzer aus den anderen deutschen Weinbaugebieten durch und konnte den Titel nach Mühlhausen holen. Beim Bundesentscheid wurde neben Fachwissen auch Allgemeinwissen abgefragt. Simon Maier sagte nach der Prüfung: "Der Theorieteil war nicht einfach, es waren anspruchsvolle Fragen zum Nachdenken."

Der von der deutschen Landjugend ausgerichtete Wettbewerb fand in diesem Jahr in Schwarzenau in Bayern statt. Die Teilnehmer mussten unter anderem einen Weinberg bepflanzen oder eine fiktive Weinbergswanderung durchführen. Daneben wurde ein umfangreiches Winzerwissen abgefragt. Simon Maier absolvierte die gestellten Aufgaben mit Bravour und belegte mit 90 Punkten den ersten Platz. Wie er selbst sagt, hat ihm der Wettbewerb nicht nur neues Wissen und Selbstbewusstsein gebracht, sondern auch ein Netzwerk, mit dem sich die Herausforderungen der Zukunft besser meistern lassen.

Erlernt hat der Mühlhausener den Beruf des Winzers im Wein- und Sektgut Bernd Hummel in Malsch. In seinem Ausbildungsbetrieb fand Simon Maier ideale Voraussetzungen vor. Mit Timo Daiß hatte er einen exzellenten Ausbilder, der sein Fachwissen gerne an ihn weitergab. So sah er dann auch den Berufswettbewerb als ideale Vorbereitung für die Winzerprüfung. Danach wechselt er in das Malscher Weingut Bös.

Dass Simon Maier den Beruf des Winzers erlernte, kommt nicht von ungefähr. Sein Vater, Klaus Maier, der 2010 allzu früh verstarb und Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Mühlhausen war, hat ihn schon in jungen Jahren mit in die Weinberge auf den Heiligenstein genommen. Dort erwachte im Sprössling das Interesse am Weinbau, sodass er folgerichtig den Beruf des Winzers erlernte.

Als Bundessieger wurde Simon Maier nach Berlin eingeladen, wo ihm sein Preis von Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner und Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht wurde. Simon Maier zeigte sich begeistert: "Wir waren toll untergebracht, hatten nette Prüfer und ein schönes Rahmenprogramm. Der Aufenthalt in Berlin zur Preisverleihung war ein richtiges Erlebnis. Bedanken möchte ich mich bei allen, die mir im Vorfeld des Landes- und Bundesentscheids geholfen haben."