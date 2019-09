Wiesloch. Seit 2011 wird die damals 59-jährige Rosemarie Brix vermisst. Die Polizei macht nun noch einmal auf diesen Fall aufmerksam und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Die Gesuchte war der Polizei zufolge freiwillig im PZN Wiesloch untergebracht. Am Dienstag, 13. Dezember 2011, war Frau Brix tagsüber zu Fuß in Wiesloch unterwegs gewesen. Hierbei wurde sie von zwei Zeugen gesehen. Am Abend nahm sie auf ihrer Station im PZN ihr Abendessen ein, gegen 19 Uhr wurde sie dort vom Pflegepersonal zum letzten Mal wahrgenommen. Bei der Nachtkontrolle wurde ihr Fehlen festgestellt. Die Suche in der Klinik und auf dem Klinikgelände blieb ohne Erfolg, weshalb die Polizei verständigt wurde. Deren sofort eingeleitete regionale Fahndung brachte keine neuen Erkenntnisse.

Eine umfangreiche Öffentlichkeitsfahndung bestätigte nur den Aufenthalt tagsüber am 13. Dezember 2011 in Wiesloch. Von da an fehlt von Frau Rosemarie Brix jegliche Spur. Sie ist 60 Jahre, 1,56 Meter groß, schlank (siehe Bild). Sie trägt halblanges schwarzes lockiges Haar und ist Brillenträgerin.

Die Kriminalpolizei Wiesloch bittet nun erneut um Mithilfe, sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0 62 22/5 70 90 oder durch jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.