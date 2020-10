Östringen/Bad Schönborn. (stoy) 101 Schülerinnen und Schüler sowie zehn Lehrkräfte des Leibniz-Gymnasiums Östringen (LGÖ) sind derzeit in Quarantäne. Denn ein Schüler der Jahrgangsstufe 1 – durch das G 9-Modell des LGÖ die zwölfte Klasse – wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Zwar stammt der Infizierte aus einer Kommune im Landkreis Karlsruhe, allerdings kommen 42 der 101 Schülerinnen und Schüler sowie sechs der zehn Lehrkräfte in Quarantäne aus Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises.

Das Gymnasium informierte unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt in Karlsruhe, das eine häusliche Quarantäne aller Kontaktpersonen anordnete. Die wenigen Übrigen der Jahrgangsstufe 1, die keinen direkten Kontakt mit der infizierten Person hatten, wurden ebenfalls vom Präsenzunterricht befreit, erläutert der Abteilungsleiter für Schulentwicklung am LGÖ, Roland Urbanski. Von der Quarantäne-Pflicht betroffen seien dabei nur diejenigen, die in den möglichen Übertragungstagen mit dem Infizierten in einem Klassenzimmer saßen oder anderweitig direkten Kontakt mit ihm hatten.

"14 Tage lang müssen die Betroffenen jetzt in Quarantäne, sie alle mussten sich einem Test unterziehen", erklärt der Abteilungsleiter und ergänzt: "Auch wenn der Coronatest negativ ist, müssen sie bis zum Ende in Quarantäne bleiben." Alle anderen Klassen werden weiterhin nach dem regulären Hygienekonzept des LGÖ unterrichtet. Eine zusätzliche Maßnahme wie das Tragen von Masken während des Unterrichts gibt es nicht. Für die Schule bedeute diese Situation nun "eine große Herausforderung", denn die Schulleiterin sei noch bis nächste Woche krank geschrieben, zudem musste ihr Stellvertreter in Corona-Quarantäne, so Urbanski weiter.

Dieser habe sich nämlich unter den betroffenen Kontaktpersonen befunden. "Deshalb haben wir uns die Arbeit unter den Abteilungsleitern aufgeteilt", erklärt Roland Urbanski. Aber die Situation sei schwierig: "Die Lehrer in Quarantäne müssen nämlich zum einen von zuhause für zuhause Unterricht machen, zum anderen von zuhause für uns hier in der Schule. Letzteres geht aber online nicht", so der Abteilungsleiter. Deswegen müssen die anwesenden Kolleginnen und Kollegen die Lehrerausfälle nun übernehmen.

Ein Sprecher des zuständigen Gesundheitsamts in Karlsruhe teilte auf RNZ-Anfrage mit, dass bisher kein weiterer Infizierter am LGÖ festgestellt wurde. Allerdings liegen auch noch nicht alle Testergebnisse vor. "Das zeigt, dass unser Hygienekonzept gefruchtet hat, weil das Virus scheinbar nicht in der Schule gestreut hat", berichtet Roland Urbanski.

Neben dem LGÖ ist auch eine weitere Einrichtung im nördlichen Landkreis Karlsruhe betroffen: Im Altenwohn- und Pflegeheim "Quellenhof" in Bad Schönborn haben sich sieben Bewohner sowie drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Alle weiteren Bewohner und Mitarbeiter sollen nun getestet werden, teilt das Landratsamt Karlsruhe mit, zudem hat die Heimleitung ein Besuchsverbot verhängt. Neue Bewohner werden derzeit nicht aufgenommen, die Tagespflege wird zunächst bis 25. Oktober geschlossen sein.