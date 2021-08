Östringen. (br) Auf das Gebiet zwischen der Stadt Östringen und ihrem Ortsteil Odenheim hat ein Investor bereits ein Auge geworfen: Sind Windkraftanlagen hier möglich? Denkbar sind sie womöglich auch auf den Gemarkungen der anderen Stadtteile.

Damit befasste sich jetzt der Östringer Gemeinderat vor dem Hintergrund veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen und vorliegender Anfragen. Nach intensiver Aussprache entschied man, das ursprünglich 2012 angegangene und zwischenzeitlich nicht weiter verfolgte Verfahren zur Aufstellung eines "sachlichen Teil-Flächennutzungsplans Windenergie" wieder aufzunehmen.

Bei der Ratsdebatte riefen Bürgermeister Felix Geider und der stellvertretende Bauamtsleiter Markus Schäfer in Erinnerung, dass Windenergieanlagen seit 2013 grundsätzlich "privilegiert" und damit überall dort zulässig sind, wo keine öffentlichen Belange entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung gesichert ist.

"Wenn wir dazu in unserem Flächennutzungsplan nichts Konkretes regeln, können theoretisch auf der gesamten Gemarkung Windräder gebaut werden, sofern keine Ausschlusskriterien vorliegen", gab das Stadtoberhaupt zu bedenken. Geider stellte zugleich allerdings heraus, dass die kommunalen Konzepte nach dem Stand der Rechtsprechung keine "Verhinderungsplanungen" sein dürften und dem Thema Windkraft substanziell Raum verschaffen müssten.

Liege am Ende des Planungsprozesses eine diesen Kriterien genügende rechtskräftige Konzeption vor, könne damit die Errichtung von Windenergieanlagen an anderen Stellen auf der Gemarkung ausgeschlossen werden. "Nach alledem sollten wir die für uns verfügbaren Planungsinstrumente nutzen, denn Nichtstun wäre die falsche Entscheidung", so Geider.

Das Stadtoberhaupt verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass auch im Bereich der weitläufigen Forst- und Landwirtschaftsflächen im Eigentum des Landes, so beispielsweise auf den Gemarkungen Eichelberg und Tiefenbach sowie im Umfeld des Stifterhofs, Initiativen zur Nutzung der Windenergie prinzipiell denkbar und nach den politischen Signalen aus Stuttgart auch nicht unwahrscheinlich seien.

Wesentliche Aspekte bei der Identifizierung von Zonen, in denen Windkraftanlagen grundsätzlich zulässig sein könnten, sind unter anderem der zu Siedlungen einzuhaltende Abstand, der Gesundheitsschutz, der Artenschutz sowie das Erscheinungsbild und die Erholungsfunktion der Landschaft.

Von interessierten Unternehmen wird derzeit im Vorfeld vertiefter Untersuchungen für eine wirtschaftliche Nutzung der Windkraft zumindest prinzipiell eine etwa 200 Hektar große Zone zwischen Östringen und Odenheim in Betracht gezogen, die einen Abstand von mindestens 1000 Metern zu Wohngebieten und Aussiedlerhöfen einhält.

Eines der interessierten Unternehmen hat dort zwischenzeitlich bereits auch Windmessungen durchgeführt, bei denen die Angaben im Windatlas Baden-Württemberg zur sogenannten "mittleren gekappten Windleistungsdichte" überprüft wurden. Das ist ein Maß dafür, wie viel Leistung der Wind beim Durchströmen des Rotors erbringt.

Für Östringen sind bisher Überlegungen von potenziellen Investoren für drei bis vier Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von knapp 170 Metern und einem Rotordurchmesser von etwa 160 Metern bekannt geworden. Laut Bürgermeister Geider kann ein sachgerecht entwickeltes und von den Gerichten nachvollziehbares Flächennutzungsplanverfahren durchaus dazu führen, dass der Nutzung der Windenergie bei Identifizierung schwerwiegender Ausschlusskriterien letztlich kein Raum verschafft werden könnte.

"In jedem Fall muss die Öffentlichkeit über den weiteren Fortgang kontinuierlich und umfassend informiert werden und die Bürgerinnen und Bürger müssen auch ausreichend Gelegenheit zur Beteiligung erhalten", stellte der Rathauschef heraus.

Verbunden mit dem Grundsatzbeschluss zur Wiederaufnahme der Arbeiten am Teil-Flächennutzungsplan Windenergie forderte der Östringer Gemeinderat die Verwaltung nun auch dazu auf, ein geeignetes Planungsbüro auszuwählen und mit den erforderlichen Untersuchungen und Ausarbeitungen zu beauftragen.