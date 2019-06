Östringen. (br) Weit gediehen sind mittlerweile die umfangreichen Straßenbauarbeiten im Bereich der Bundesstraße 292 am westlichen Östringer Stadtrand. Für die grundlegende Erneuerung des gut 600 Meter langen Streckenabschnitts westlich der Einmündung der von Zeutern her ankommenden Kreisstraße 3586 sowie für den Bau eines leistungsfähigen Kreisverkehrsplatzes an der Einmündung der Industriestraße werden rund 2,3 Millionen Euro investiert.

Den weitaus größten Teil dieser Aufwendungen trägt der Bund, kleinere Kostenanteile entfallen auf den Landkreis Karlsruhe und die Stadt Östringen. Der nicht mehr den heutigen Anforderungen und Belastungen entsprechende Straßenuntergrund konnte seit Baubeginn am 15. April zwischenzeitlich weitestgehend ausgetauscht werden, und auch ein großer Teil der vorgesehenen Tief- und Straßenbauarbeiten wurde von der vom Regierungspräsidium Karlsruhe beauftragten Heidelberger Bauunternehmung bereits erledigt.

Im Rahmen der Rückbauarbeiten sind in einem erheblichen Umfang zusätzliche Aushubarbeiten angefallen, die im Vorfeld der Baumaßnahme nicht vorhersehbar waren. Außerdem wird nun auch auf der Nordseite der Bundesstraße über eine Streckenlänge von rund 100 Metern ein begleitender Geh- und Radweg hergestellt. Während ansonsten auf der gesamten Streckenlänge die neue Schottertragschicht schon eingebaut ist, gilt ein Hauptaugenmerk der Bauleute nun in der nächsten Phase den Arbeiten zur Fertigstellung des neuen Kreisverkehrs.

Laut der aktualisierten Zeitplanung des Regierungspräsidiums für das Gesamtprojekt kann die gegenwärtig bestehende Vollsperrung der Bundesstraße, die für die Verkehrsteilnehmer weite und zeitraubende Umfahrungen erforderlich macht, Ende Juli aufgehoben werden. Danach wird zunächst eine Fahrspur der B 292, und zwar von Bad Schönborn kommend in Richtung Östringen, wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben. In dieser Phase wird unter anderem der Anschluss der Industriestraße an den neuen Kreisel ausgebaut.

Ende August soll dann der Verkehr planmäßig wieder in alle Richtungen fließen können. Lediglich kurzzeitig wird es dann noch auf Höhe der Einmündung der Kreisstraße 3586, an der auch eine neue Lichtzeichenanlage installiert wird, unter Ampelregelung zu baustellenbedingten Verkehrsbehinderungen kommen.