Östringen. (br) Schnelles Internet soll demnächst auch im "Schenkloch" Einzug halten. Bei einem Termin vor Ort ließ sich Landrat Christoph Schnaudigel jetzt von Bürgermeister Felix Geider über den Fortgang der Tiefbaumaßnahmen zur Versorgung des Östringer Gewerbegebiets mit Datenleitungen informieren. Die ersten Arbeiten zur Anbindung der Gewerbezone sowie des westlich angrenzenden Misch- und Wohngebiets an das im Stadtgebiet bereits verlegte Glasfasernetz wurden schon im August aufgenommen. Mittlerweile ist der Einbau der Mikrorohre weit vorangeschritten und die Bautrupps der mit dem Projekt beauftragten Darmstädter Fachunternehmen sind inzwischen im Osten des Siedlungsgebiets angelangt.

Die mit teilweise weniger als zehn Megabit pro Sekunde bislang deutlich unterversorgte Ausbauzone umfasst von Westen her Teilbereiche der Mühlhausener und Friedrich-Ebert-Straße sowie im weiteren Verlauf in Richtung Osten die Bebauung entlang der Theodor-Heuss-, Ludwig-Erhard-, Franz-Gurk- und Karl-Schiller-Straße. Insgesamt müssen 115 Grundstücke mit 186 Gewerbe- und Wohneinheiten angeschlossen werden, für die dann eine zukunftssichere und mit einer Übertragungsrate von bis zu einem Gigabit pro Sekunde sehr leistungsfähige Datenleitung zur Verfügung stehen soll.

Wie Bürgermeister Geider angab, sollen die Tiefbauarbeiten im Bereich "Schenkloch" bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Ab Januar werden dann in die verlegten Mikrorohre die Lichtwellenleiter "eingeblasen" und zur Jahresmitte 2021 soll der gesamte neue Teilabschnitt des Östringer Glasfasernetzes betriebsbereit sein. Im Laufe des kommenden Jahres will man darüber hinaus mit der Glasfaser auch die Aussiedlerhöfe im Eichtersheimer Bruch erreichen. Die dafür erforderlichen Mikrorohre wurden im Streckenabschnitt vom Gewerbegebiet bis zu den Bruchhöfen bereits vergangenes Jahr im Zuge von Erdverkabelungsarbeiten durch die Firma Netze BW in den Untergrund eingebracht.

Allein für diesen neuen Teilabschnitt zum Aufbau eines leistungsfähigen Breitbandnetzes investiert Östringen nun rund 750.000 Euro. Ermöglicht wird das Projekt durch die beträchtlichen Finanzhilfen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, die zusammengenommen 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten erreichen.

Im Gespräch mit Landrat Schnaudigel hob Bürgermeister Geider hervor, dass der bislang sehr zügige Baufortschritt vor allem auf die enge Abstimmung zwischen den an dem Vorhaben beteiligten Institutionen und Unternehmen zurückzuführen sei. Dazu zählen neben der Stadt und den ausführenden Baufirmen auch die Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH (BLK), der seitens des Bundes beauftragte Projektträger "Atene Kom" sowie das "Ingenieurbüro Bami" aus Remchingen.

Mit großem Nachdruck setzt sich die Stadtverwaltung unterdessen weiterhin auch für den Ausbau der für schnelles Internet notwendigen Infrastruktur in den großen Siedlungsgebieten der Kernstadt sowie des Stadtteils Odenheim ein. Diesbezüglich gab der Östringer Rathauschef nun seiner Hoffnung Ausdruck, dass entsprechende Arbeiten unter Umständen bereits ab dem Jahr 2022 aufgenommen werden können.

Wie Felix Geider betonte, will die Stadt davon unabhängig weiterhin jede Gelegenheit nutzen, bei Tiefbaumaßnahmen für andere Zwecke Mikrorohre für Glasfasern gleich mitverlegen zu lassen. Im kommenden Jahr liege das Hauptaugenmerk bei der Bereitstellung von schnellen Internetverbindungen indessen zunächst auf der bedarfsgerechten Anbindung von Bildungseinrichtungen wie der Thomas-Morus-Realschule in Östringen, der Odenheimer Carl-Dänzer-Schule, der Rosi-Gollmann-Grundschule in Tiefenbach und der städtischen Musik- und Kunstschule sowie außerdem der Gewerbegebiete und der Schulstraße in Odenheim. Der Finanzierungsbedarf für diese weiteren Teilmaßnahmen zum Ausbau des Glasfasernetzes ist auf insgesamt rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt.