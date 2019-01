Östringen. (dpa/lsw/pol/van) Mit einer Axt in der Hand hat ein Räuber eine Spielhalle in Östringen überfallen. Wie die Polizei weiter mitteilte, schlug der maskierte Täter am Freitagabend gegen 19.30 Uhr mit der Axt auf den Tresen und verlangte von dem Angestellten das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der dunkel gekleidete Räuber mit seiner Beute. Zwei Zeugen konnten sich noch rechtzeitig in eine Toilette retten und sich einschließen. Der 33-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 1,80 bis 1,85 Meter groß, sehr schlank, bekleidet mit schwarzer Jacke und dunkler Hose, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube. Der Täter soll nach Angaben der Polizei mit südländischem Akzent gesprochen haben.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555.

Ob der Überfall mit dem Raub auf eine Tankstelle in Wiesloch-Baiertal am Freitagabend im Zusammenhang steht, ist nicht bekannt.