Das Leibnitz-Gymnasium in Östringen. Archiv-Foto: Pfeifer

Östringen. (pol/rl) In das Leibniz-Gymnasium wurde in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Täter hatte in der Nacht eine Hintertür der Schule aufgehebelt und war so in das Gebäude eingedrungen. Über einen Hausmeisterraum gelangte er ins Hauptgebäude und ging über die Treppe ins Lehrerzimmer im ersten Obergeschoss.

Nachdem er gegen 1.50 Uhr die Alarmanlage ausgelöst hatte, trafen kurz darauf Polizeibeamte am Gymnasium ein. Als der Täter die eintreffende Streife bemerkte, seilte er sich über einen Vorhang aus dem Lehrerzimmer ab. Dabei riss der Vorhang, allerdings blieb der Einbrecher dabei offenbar unverletzt und rannte davon. Die Polizisten verfolgten ihn zu Fuß, verloren ihn aber im Bereich der Schubertstraße aus den Augen.

Der Einbrecher soll ein jüngerer, etwa 1,70 Meter großer Mann sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/80260 melden.