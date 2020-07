Das Dorf Rot in dem von Mitte des 18. Jahrhunderts datierenden Grundriss. Oben das Wappenbild, das auf den Fürstbischof von Speyer als Schatzungsurheber verweist. Foto: Lawinger-Erhard

Von Kuno Schnader und Willi Steger

St. Leon-Rot. Historische Grundrisse geben Aufschluss über die ehemalige Struktur einer Gemeinde oder einer Stadt, so auch der "Grund Riß über den Orth Roth" aus dem Jahr 1755, der im Schatzungsbuch der ehemaligen Gemeinde Rot einzusehen ist.

Das Schatzungsbuch entstand in den Jahren 1755 bis 1777. Die Kriegswirren des 17. und 18. Jahrhunderts hatten das Schatzungs- und Steuerwesen im Territorium des Hochstifts Speyer kräftig durcheinandergebracht – ein Zustand, der zu Streitigkeiten unter den Bürgern in den Dörfern und zwischen den Gemeinden führte. Um die Steuerlasten gerecht zu verteilen, ließ Fürstbischof Franz Christoph von Hutten zu Stolzenberg daher in seinem Territorium eine Schätzung der Besitztümer durchführen.

Der Grundriss im Schatzungsbuch präsentiert den Ort "Roth" als typisches Straßendorf. Das ist der zeichnerischen Darstellung der geometrisch vermessenen 98 "Hofraithen" entlang der Straßen mit ihren "Hausplätzen, Krauthgärthen" und den folgenden Wiesen und Feldern zu entnehmen, die die Breite der Durchgangsstraße klar zum Ausdruck bringt.

"Hofraithen" waren von den Gebäuden des Gehöftes – Wohnhaus, Stallungen, Schopfen und Scheuern also – umschlossene Hofräume. In Richtung Kirr bildete eine geschlossene "Scheuerfront" den Abschluss des Südrandes der Gemeinde. Die heutige Scheunenbebauung mit ihren Hausgärten entlang des Parkringweges erinnert noch an den Charakter des ehemaligen Dorfsüdrandes.

Im ältesten bekannten Grundriss sind vier Straßen eingezeichnet: die "Straße nach S. Leoni", nach Malsch und "WalDorf" (im Volksmund der "Gasseweg") sowie die nach Mingolsheim, dem Erlengrund, früher Kronauer Straße oder auch "Fuchsgaß". Die heutige Hauptstraße nannte man einst "Allmendgaß". Der Name unterstreicht die Bedeutung der Gemeindeflur, die allgemeine Nutzung der gemeindeeigenen Wiesen-, Feld- und Waldflächen durch unbescholtene Bürger.

Diese konnten sich für fünf Mark in das Allmendrecht einkaufen und erhielten dafür auf Lebzeiten Acker und Wiesenflächen. Das Allmendwesen war die Lebens- und Existenzgrundlage der armen, kinderreichen Allmendbauern. 272 Hektar Gelände befanden sich damals im Gemeindebesitz.

Zur Zeit der Vermessung war Rot, wie die roten Umrandungen auf dem Grundriss zeigen, von einem "Wahlgraben" (Wallgraben) umgeben. Zusätzlich war der Ort an den Ortsenden durch Mauern geschützt, wie die gelben Linien im Grundriss oben und unten andeuten. "Hinterorth" am Südrand verlief der Kehrgraben entlang des Dorfes, der später "Alter Kirrgraben" hieß und der Löschwasserversorgung diente. An seiner Stelle übernehmen heute dicke Rohre unter dem Parkringweg und der Konradusstraße die Funktion eines Abwasser-Hauptsammlers.

Die roten Markierungen in der Darstellung stehen für markante Gebäude und Anlagen wie das Rathaus und die Kirche mit dem Kirchhof. Der Friedhof wurde 1813 von der Kirche an die Walldorfer Straße – heute der Hof der ehemaligen Kastanienschule – umgesiedelt, wo ein Steinkreuz an die Begräbnisstätte erinnert. 1878 erfolgte die Verlegung an den heutigen Standort.

Nicht geklärt ist eine Markierung an der Straße nach Malsch. Möglicherweise bestand dort am Ortseingang eine Kontrollanlage für durchziehende Händler, befand sich doch bei St. Leon der Übergang zur Kurpfalz. Oder handelte es sich hierbei etwa um die im "Römischen Reiß-Tage Buch" (Reisetagebuch) des Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz erwähnte Reisestation Roth?

In dem Buch heißt es: "Ihro fürstliche Durchlaucht sind den 7. November 1774 mit folgender Suite abends um 6 Uhr von Roth nach Rom abgereißet." In einer "Suite" saßen im ersten Wagen "Ihre fürstliche Durchlaucht", auf dem Bock der Reise- und der Hoflakai, im zweiten Wagen das Begleitpersonal, darunter ein Hofrat und der Leibchirurg, der kurfürstliche Kämmerer und im weiteren Gefolge Bedienstete des Hofes. In der Posthalterei Roth muss es demnach auch Pferdeställe und Abstellplätze für die Kutschen gegeben haben, vielleicht deshalb auch die Doppelmarkierung auf dem Grundriss.

Bekanntlich befand sich die Poststelle, bevor sie in der Hauptstraße 65 und in der Friedhofstraße 32 untergebracht war, im Eckhaus Hebel-/Hauptstraße. Die "Post-Mathilde", deren Mutter die Poststelle führte, ist der älteren Generation noch bekannt. Das Haus soll früher von Häusern mit Hofeinfahrten zu den Ställen und Scheunen umgeben gewesen sein. Die Posthalterei könnte dort ihren Standort gehabt haben. Im Grundriss ist hierüber jedoch keine Markierung eingetragen.

Der Fürstenhut auf dem Wappenbild des Grundrisses ist ein Zeichen der fürstlichen Macht, der Reichsapfel mit dem Kreuz Sinnbild der christlichen Herrschaft. Das silberne Kreuz auf blauem Untergrund ist das Wappen des Fürstbistums Speyer. Der Krummstab, mit einer Lilie verziert, steht für die bischöfliche Würde. Die beiden Burgtürme mit dem Turmtor stellen das Wappen der Probstei Weißenburg im Elsass dar.

Die Probstei, ein Verwaltungsbereich der römisch-katholischen Kirche ähnlich einem Dekanat, war dem Hochstift Speyer angegliedert. Der Prälaten- oder Abtstab ist Symbol der speyerischen Herrschaft über die Probstei, die ihren Ursprung in einem Benediktinerkloster hat. Die Windrose schließlich zeigt die Himmelsrichtungen an.

Der Text unten rechts auf der Zeichnung verweist auf den Urheber des im Oktober 1755 entstandenen Grundrisses: Feldmesser Nikolaus Hoffmann, der den "Orth Roth pflichtmäßig abgemeßen" habe. Darunter befindet sich das Familienwappen des Fürstbischofs Franz Christoph von Hutten zu Stolzenberg, unter dessen Regie die Schatzung durchgeführt wurde.