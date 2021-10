Von Sebastian Lerche

Rauenberg. "Ich bin zornig. Ich bin stinksauer. Wie dreist die waren, wie gut organisiert, wie professionell!" So schnell wird Christiane Hütt-Berger nicht zur Normalität zurückkehren können. Anfang September, an einem Donnerstag, wurde die 60-Jährige Opfer einer Bande von Trickdieben, die sie um über 6000 Euro brachten. Beim Einkauf, ohne dass sie das koordinierte Vorgehen ganz mitbekam, klauten sie ihre EC-Karte und schöpften in kürzester Zeit ihren Dispo aus.

Zuallererst war sie verunsichert, wütend auf sich selbst, zweifelte an ihrem Verstand: "Wo ist mein Fehler, habe ich mich gefragt." Aber die Kriminalpolizei versicherte ihr: "Das kann jedem passieren." Und so beschloss die Rauenberger Stadträtin, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins und Kreisrätin, zunächst in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung, dann im Gespräch mit der RNZ, offen darüber zu sprechen: "Ich möchte die Leute warnen."

Rückblickend, nachdem die Kripo Heidelberg ihr mit eigenen Erkenntnissen half, das Puzzle zusammenzusetzen, steht für Hütt-Berger fest: Der erste Täter hatte sie schon beim Einkauf im Rauenberger Aldi im Auge, beobachtete sie, als sie – kontaktlos, wie in Pandemiezeiten gewünscht – mit der Karte zahlte und die Geheimnummer (Pin) eingab.

"Das habe ich nicht bemerkt", betont sie, dass niemand sonderlich dicht an sie herangerückt sei. "Die Kripo hat gesagt, die können aus ein paar Schritt Entfernung, anhand meiner Handbewegungen, die Pin herausfinden. Da hilft auch nicht, die Tastatur mit der anderen Hand abzudecken. Die sind Profis, machen den ganzen Tag nichts anderes."

Diesen ersten Täter hat Christiane Hütt-Berger nicht gesehen. Auf dem Parkplatz sprach sie kurz darauf ein Mann an, der laut der Tat-Rekonstruktion der zweite Täter des Trios sein muss. Da Christiane Hütt-Berger den ersten gar nicht bemerkt hatte, konnte sie auch keine Verbindung zum zweiten herstellen. Der wirkte auch nicht von vornherein verdächtig. "Er sah nicht deutsch aus, sprach mich auf Englisch an", sei "sehr gut gekleidet" gewesen, "er trug einen Anzug mit weißem Hemd". Er brauche Hilfe, hieß es: Der Mann fragte Hütt-Berger nach dem deutschen Wort Krankenhaus, wo das nächste sei und wie er dort hinkomme. "Ich sollte ihm alles in ein kleines Ringbuch schreiben."

Und während sie schrieb, muss der Täter ihr in die Handtasche, die sie umgehängt hatte, gegriffen haben. Den Geldbeutel muss er entnommen, die EC-Karte und 100 Euro in bar gestohlen und den Geldbeutel wieder zurückgelegt haben. Auch davon habe sie nichts gemerkt: "Die Kripo hat gesagt, die können ihnen den Sessel unterm Hintern klauen, ohne dass sie es merken."

Der dritte Täter schließlich muss außer Sicht im Auto auf die anderen beiden gewartet haben, gemeinsam fuhren sie nach dem Diebstahl weg "und nur zwei Minuten später haben sie Geld von meinem Konto abgehoben: 1000 Euro". In Rauenberg, Mühlhausen, Bad Schönborn, Östringen, Bruchsal, schließlich Dreieich und Neu-Isenburg bei Frankfurt haben die Täter laut ihrem Kontoauszug in Lidl- und Aldi-Filialen eingekauft und beim Bezahlen zudem immer Geld abgehoben – jeweils die maximal mögliche Summe von 200 Euro.

Dass die Diebe die Karte nutzten, bis sie beim Erreichen der Grenze des Überziehungskredits eingezogen wurde, stellte Christiane Hütt-Bergers Mann am folgenden Freitag eher zufällig fest. Die Einsicht, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde: "Das war ein Schlag ins Gesicht." Sie rief bei der Sparkasse an, die wiederum sofort riet, Anzeige zu erstatten, sie ließ ihre Karte sperren und ging zur Wieslocher Polizei. "Wie sind die an meine Karte gekommen, wie an die Pin? Das war mir ein völliges Rätsel."

Am Montag drauf "rief die Kripo an und fragte: ,Sind Sie auf dem Parkplatz angesprochen worden?’ Da hat es bei mir Klick gemacht." Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler bereits zahlreiche Fälle vorliegen, ähnlich wie die Mannheimer Kollegen, jeweils 10.000 Euro oder mehr waren erbeutet worden.

"Die Kripo war supernett und zuvorkommend, die haben sich viel Zeit genommen." Hütt-Berger erzählt, man habe Verständnis gezeigt und sich auch um ihr Wohlergehen gekümmert – vor allem, indem die nagenden Selbstzweifel weitgehend zerstreut wurden. Nachdem die Vorgehensweise der Täter für sie entschlüsselt worden war, fühlte sie sich besser, "das war sehr aufschlussreich", sagt sie.

"Das Büro bei der Kripo war voller Bilder möglicher Täter, die Akten stapelten sich, ständig kamen neue Fälle rein", schildert Hütt-Berger. Sie haderte mit sich selbst, weil sie keine gute Täterbeschreibung liefern konnte und auf den Bildern auch niemanden wiedererkannte. Aber auch das, habe ihr die Kripo erklärt, sei nicht ungewöhnlich, zumal die Bilder von wechselnder Qualität waren und die Täter "natürlich Mundschutz und zudem immer Schirmmützen getragen haben".

Immerhin anhand einiger Kleidungsstücke und der Aufnahme eines Ohrs – "das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, so können Menschen auch identifiziert werden" – konnte die Verbindung hergestellt werden, es fanden sich genug Indizien, um der Bande eine Falle zu stellen. Nach verdeckten Ermittlungen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung nüchtern schildert, wurde am 9. September der Parkplatz eines Rewe-Markts in Heidelberg observiert.

"Gegen 15 Uhr wurden drei Verdächtige auf frischer Tat angetroffen", heißt es. Einem der Verdächtigen gelang die Flucht, so die Polizei, die beiden anderen, 45 und 56 Jahre alt und aus Osteuropa, wurden festgenommen und wenig später wurden Haftbefehle erwirkt. Darüber hinaus wurde ihr Mietfahrzeug sichergestellt. Beweisstücke führten die Ermittler zu einer Wohnung in Offenbach bei Frankfurt. Mehrere Tausend Euro Bargeld, Diebesgut und Kleidung wurden sichergestellt.

Über mehrere Monate hinweg hat die Bande laut Polizei Menschen auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten unter anderem in Heidelberg, Rauenberg und Viernheim die EC-Karten bestohlen. Immer gingen sie so wie bei Christiane Hütt-Berger vor. Die Fahnder gehen laut Polizei davon aus, dass die Bande für zahlreiche Taten in mehreren Bundesländern, insbesondere im Westen und im Süden Deutschlands, verantwortlich ist. Rund 160 Fälle des Bandendiebstahls und Computerbetrugs mit einem Schaden von über 100.000 Euro liegen alleine dem Polizeipräsidium Mannheim vor.

Während Christiane Hütt-Berger sich mit den Ermittlern austauschte, wurden ihr einige der Herausforderungen bewusst, vor denen die Polizei steht. Die fangen bei der Zusammenarbeit der Behörden von Baden-Württemberg und Hessen an. Vor allem aber ist da der Datenschutz, Informationen auf Handys oder Kameraaufnahmen mit der Frage, wie lange sie gespeichert und ob sie der Polizei zugänglich gemacht werden. Und wenn die Daten vorliegen, sind es so viele, dass der Personalmangel bei der Polizei spürbar wird, eigentlich bräuchten sie, so Hütt-Berger, mehr Leute für diese "Suche nach der Nadel im Heuhaufen".

Nach den beiden Festnahmen gab es schnell eine weitere gute Nachricht für Hütt-Berger: "Ich habe mein Geld wieder." Sie habe bei der Sparkasse einen 15-seitigen Antrag ausgefüllt, da das Geldinstitut einen Sicherungsfonds habe, der bei derartigen Verbrechen aktiviert werde. Nach nur drei Tagen habe der gezahlt. "Aber hätte ich meine Pin auf einem Zettel im Geldbeutel oder gar auf die Karte geschrieben oder hätte ich die Karte einfach verloren, dann hätte es nichts gegeben." Auch diese Warnung möchte sie sehr deutlich aussprechen und die Menschen sensibilisieren.

"Es gibt inzwischen Trittbrettfahrer, die dieselbe Masche verwenden", habe ihr die Kripo erklärt. Außerdem sei ja ein Täter entkommen und es stehe auch nicht fest, dass es wirklich nur ein Trio sei, womöglich sei die Bande größer.

Christiane Hütt-Berger appelliert an alle Opfer, die sich womöglich noch gar nicht getraut haben, zur Polizei zu gehen. "Natürlich fühlt man da Scham oder Angst", weiß sie, aber man dürfe sich nicht einschüchtern lassen. Wenn sich alle Opfer melden und offen darüber sprechen, der Leidensdruck also auch in vollem Umfang offenbar wird, dann, ist ihre Überzeugung, hat die Polizei auch die Argumente, um mehr Befugnisse und mehr Personal zu fordern, denn es muss sich etwas ändern, so Hütt-Berger. Diese Art von Diebstählen ist offenbar noch nicht so aufsehenerregend, dass der gleiche gesellschaftliche und politische Druck entsteht, endlich zu handeln, wie etwa bei Wohnungseinbrüchen. "Aber so habe ich mich gefühlt: nackt, entblößt, wie nach einem Einbruch", so Hütt-Berger.

Welche Lehren zieht sie aus dieser Erfahrung? Niemandem mehr zu helfen, der sie auf der Straße anspricht? Sicher nicht. Ihren Dispo hat sie heruntergeschraubt, bei der Pin-Eingabe ist sie noch vorsichtiger, "da bitte ich Leute, Abstand zu halten". Sie achtet auch besser auf ihre Handtasche. Aber das Leben von dieser Erfahrung bestimmen lassen? Nein. Die Kripo leiste sehr gute Arbeit, ihr Geld habe sie dank der Sparkasse zurück: "Mittlerweile kann ich wieder lachen."