Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot/Dielheim. (teu) 29 Konzerte mit etlichen hochkarätigen Musikern und Bands aus der Region an 15 verschiedenen Veranstaltungsorten (von der Kneipe bis zum Autohaus) in Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot und Dielheim, das Ganze über sechs Wochen - das sind die Eckdaten der 15. Auflage von "Swingin’ WiWa", die jetzt vom 22. März bis 5. Mai wieder über die Bühne geht.

Hintergrund Das Programm von "Swingin’ WiWa" auf einen Blick: Freitag, 22. März, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: K.J. Dallaway & Friends (nur Abendkasse); Freitag, 29. März, 20.30 Uhr, Palatin, Wiesloch: Night of Guitars (Vorverkauf); Samstag, 30. März, 20 Uhr, Rathausfoyer, Walldorf: Cool Breeze (Vorverkauf nur im [+] Lesen Sie mehr Das Programm von "Swingin’ WiWa" auf einen Blick: Freitag, 22. März, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: K.J. Dallaway & Friends (nur Abendkasse); Freitag, 29. März, 20.30 Uhr, Palatin, Wiesloch: Night of Guitars (Vorverkauf); Samstag, 30. März, 20 Uhr, Rathausfoyer, Walldorf: Cool Breeze (Vorverkauf nur im Rathaus und bei Bücher Dörner); Sonntag, 31. März, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Britgirl Abroad (Eintritt frei); Mittwoch, 3. April, 20.30 Uhr, Café Art, Walldorf: Jam-Session mit Schreiner - Die Band (Eintritt frei); Freitag, 5. April, 21 Uhr, Marktstube Steinmann, Walldorf: The Lightnings (Vorverkauf); 20 Uhr, Autohaus Pietsch, Walldorf: Noche Espanola (Eintritt frei); Samstag, 6. April, 21 Uhr, Billardclub, St. Leon-Rot: Delta Rock (Vorverkauf); Sonntag, 7. April, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Blu (Eintritt frei); Mittwoch, 10. April, 19 Uhr, Café Art, Walldorf: Jam-Session/Your Stage (Eintritt frei); Donnerstag, 11. April, 20 Uhr, Rathausfoyer, St. Leon-Rot: Gallantry Music (Vorverkauf); Freitag, 12. April, 21 Uhr, Marktstube Steinmann, Walldorf: Big Willy (Vorverkauf); Samstag, 13. April, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: Dezperadoz (Vorverkauf); Sonntag, 14. April, 19 Uhr, DJK-Vereinheim, Balzfeld: Loco Gringos (Vorverkauf nur bei Rockin’ Rollin’ Products, bei YPSS Schäfer und Bücher Dörner); Mittwoch, 17. April, 20.30 Uhr, Café Art, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei); Donnerstag, 18. April, 19 Uhr, Autohaus Wagner, Wiesloch: Olli Roth & Friends (Abendkasse); Montag, 22. April, 19 Uhr, evangelische Kirche, Baiertal: The Lovebirds (Vorverkauf nur bei Bücher Dörner, Rockin’ Rollin’ Products, YPSS Schäfer und beim evangelischen Pfarramt Baiertal); Mittwoch, 24. April, 20.30 Uhr, Café Art, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei); Donnerstag, 25. April, 20.30 Uhr, Weißes Rössel, Dielheim: Paul Simpson Project (Tickets nur auf Nachfrage im Weißen Rössel); Freitag, 26. April, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: The Alien Brainsucker (Vorverkauf); Samstag, 27. April, 21 Uhr, Marktstube Steinmann, Walldorf: OTC-Ortsteilcombo (Vorverkauf); Sonntag, 28. April, 19 Uhr, Palatin, Wiesloch: Die Nachtigallen (Vorverkauf); Dienstag, 30. April, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: K.J. Dallaway & Friends (Abendkasse); 19 Uhr, Dorfplatz, Dielheim: Art Donuts/Supp.: No Excuse (Eintritt frei); Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr, Eisdiele Negri, St. Leon-Rot: John Melo (Eintritt frei); Freitag, 3. Mai, 20 Uhr, Palatin, Wiesloch: The Shades of Soul (Vorverkauf); Samstag, 4. Mai, 21 Uhr, Schlupfloch, Walldorf: AmoKoustic (Vorverkauf); Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr: Blitz Button Wagner, Dielheim: Coulord Rain (Vorverkauf nur bei Blitz Button Wagner); 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: The Scones (Eintritt frei).

Zum ersten Mal mischt Baiertal mit: Die "Lovebirds", also Chrissy und Fabian Michel, lassen dort am 22. April in der evangelischen Kirche Rock- und Country-Klassiker erklingen, "Teufelsgeiger" Christian Herzberger ist als Gastmusiker dabei. Und auch in St. Leon-Rot gibt’s zwei neue Locations: den Billard-Club, den die Classic-Rock-Band "Delta Rock" bespielt (6. April) und die Eisdiele Negri, in der Sänger und Gitarrist John Melo solo und bei freiem Eintritt auftritt (2. Mai).

"Es ist schön, dass das Festival auch Ecken und Kanten hat und Musikern mit eigenen Songs eine Plattform geboten wird", freute sich Bürgermeister Alexander Eger, bekennender Melo-Fan, anlässlich der Programmvorstellung, zu der Edgar Berlinghof ins Café Art nach Walldorf geladen hatte. Und der Vorsitzende des Kulturfördervereins Kurpfalz, der das Musikfestival erneut veranstaltet, strahlte ebenfalls über beide Backen: "Ja, wir haben wohl die goldene Mitte zwischen Mainstream und kreativ Unkonventionellem gefunden und unser Festival ist mittlerweile weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt."

Gäste kämen teilweise sogar aus 200 bis 300 Kilometern Entfernung angereist, ein echter "Incoming-Tourismus" sei das. Kein Wunder: "Solche Reihen ermöglichen vielen Menschen unvergessliche Erlebnisse", brachte es Wieslochs OB Dirk Elkemann auf den Punkt, der "Swingin’ WiWa" als "wunderbare Ergänzung" zum städtischen Kulturprogramm sieht.

Als "Opener" kündigte Edgar Berlinghof den "Hot and Groovin’ Jazz" mit Trompeter K.J. Dallaway und seinen Freunden an, dieser Startschuss fällt am 22. März im "neuen alten" Clublokal Café Art des Kulturfördervereins. Eine Woche später folgt die "Night of Guitars" - eine Premiere, bei der acht Gitarristen verschiedener Stil- und Musikrichtungen im Minnesängersaal des Palatins ihre Songs präsentieren und miteinander jammen, darunter auch der in Deutschland lebende renommierte weißrussische Musiker Victor Smolski.

Er ist immer dabei: Olli Roth ist Stammgast bei "Swingin’ WiWa" und spielt auch diesmal wieder im Autohaus. Foto: Swingin’ WiWa

Ebenfalls im Palatin sind wieder "Die Nachtigallen" zu sehen und zu hören. "Cool Breeze" sorgen für frischen Wind in der Walldorfer Rathauslobby (30. März), es gibt einen Abend mit Jörg Schreiner und seiner Band (3. April) und Olli Roth spielt erneut im Autohaus Wagner in Wiesloch (18. April). Im Autohaus Pietsch in Walldorf wiederum wird eine "Noche Espanola" geboten, eine mitreißende Fiesta mit Rumba, Flamenco und Tango (5. April). Auftritte zahlreicher anderer in der Region bekannter Bands wie "Coulord Rain", "The Scones" oder der Heidelberger Western-Metalband "Dezperadoz" sowie mehrere Jam-Sessions komplettieren das Programm.

Den Dank, den Edgar Berlinghof abschließend an die Vertreter der Kommunen richtete ("Wir stoßen bei Ihnen stets auf offene Ohren!"), gaben Walldorfs Erster Beigeordneter Otto Steinmann und Bürgermeister Thomas Glasbrenner gerne zurück. Wie der Dielheimer Rathauschef betonte, so freue er sich "schon unheimlich" auf den Beginn der Konzertreihe, in deren Rahmen erneut der Dielheimer Frühling auf dem Dorfplatz stattfindet. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, gibt es dann am 30. April wieder Livemusik, leckere Speisen und Getränke.

Den Auftakt macht in diesem Jahr die Band "No Excuse", die im Herbst 2016 gegründet wurde. Gefunden haben sich die vier Musiker durch die Musikschule Horrenberg-Dielheim, in deren Räumen sie auch wöchentlich proben. Die Band covert Rockmusik aus den Sechzigern bis heute. Im Anschluss machen die "Art Donuts" mit Sängerin Indra Wahl musikalisch Stimmung auf dem Dorfplatz. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Kulturhalle statt.

Info: Vorverkaufsstellen: Buchhandlung Dörner in Wiesloch und Walldorf, Paletti Papeterie & Ge-schenke Walldorf, Rockin’ Rollin’ Products Dielheim und Ullis Lädl St. Leon-Rot; jeweils nur für die eigenen Konzerte: Rathaus St. Leon-Rot, Schlupfloch Walldorf, Marktstube Walldorf, Palatin Wiesloch (auch über Reservix) und Café Art Walldorf. Weitere Informationen unter www.swingin-wiwa.de