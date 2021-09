Rauchschwaden ziehen am 11. September 2001 über die Skyline von New York City, nachdem zwei entführte Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers geflogen waren. Foto: Patrick Sison/dpa

Viele Leser aus der Region rund um Wiesloch erfuhren von den Anschlägen des 11. September, nachdem das erste Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers geflogen war. Die meisten bekamen live im Fernsehen mit, wie die Attentäter dann das zweite Flugzeug in den Südturm steuerten. Foto: AFP

Wiesloch. (RNZ) Welche Erinnerung haben Sie an die Anschläge vom 11. September 2001? Das wollte die Redaktion der RNZ Wiesloch/Walldorf von den Lesern wissen und hatte deshalb Mitte August einen Aufruf gestartet. Viele haben bis heute die Bilder der einstürzenden Zwillingstürme vor Augen und können sich genau daran zurückerinnern, wie sie diesen historischen Tag erlebt haben, wo sie waren und wie sie reagierten, als sie von den Anschlägen erfuhren. Und viele haben ihre Geschichte vom 11. September aufgeschrieben und eingereicht.

> Karla Zehren-Scheller aus Rotenberg feierte die Einschulung ihres Sohnes: "Wir waren ab 14 Uhr zur Einschulung unseres Sohnes am Englischen Institut, das in unmittelbarer Nähe zum amerikanischen Headquarter in Heidelberg angesiedelt ist. Die Rückfahrt nach Rotenberg gestaltete sich kurz nach dem Start sehr ungewöhnlich: Militärfahrzeuge mit heulenden Sirenen und rennende, schreiende, teilweise bewaffnete Soldaten überholten oder schnitten uns in heller Aufregung, beim Aufbruch aus dem damals noch völlig offenen militärischen Bereich. Es war sehr beunruhigend und im Radio gab es erste Meldungen zu unvorstellbaren Vorkommnissen in USA. Nach unserer Ankunft haben wir zu Hause am Fernseher den Einschlag des zweiten Flugzeugs sowie die weiteren Ereignisse gefühlt live miterlebt."

> Anna Stark aus Wiesloch nahm als Lehrerin an einem Schüleraustausch in den USA teil: "Die zweite Woche des dreiwöchigen Schüleraustauschs von Realschule und Gymnasium hatte gerade begonnen. Im Fernsehen lief die Morgensendung von CNN und ich frühstückte mit meinen Gastgebern. Kurz vor 9 Uhr wurde die Sendung wegen einer aktuellen Nachricht unterbrochen. Ein Flugzeug sei in die oberen Geschosse des North Towers des World Trade Centers geflogen. Sekunden später schon wurde eine Videoaufnahme davon eingeblendet. Der Kommentator informierte, es sei ein Leichtflugzeug und wunderte sich, da das Überfliegen von Manhattan verboten sei.

,Richard’, sagte ich zu meinem Gastgeber, ,das kann kein Leichtflugzeug gewesen sein, das wäre abgeprallt und runtergestürzt.’ Zehn Minuten später, ich glaubte meinen Augen kaum, schrie ich entsetzt: ,Richard, da ist noch eins!’

Nun musste ich schnellstmöglich in die Schule zu den Wieslocher Schülern. In allen Klassenräumen und in der Aula schauten alle gebannt auf die eingeschalteten Monitore. Meine Schüler stürzten total aufgewühlt auf mich zu, und wir verfolgten gemeinsam das weitere Geschehen. Man wusste nun, dass beide Flugzeuge eine Boeing 767 mit über 150 Passagieren gewesen waren, und dass es sich vermutlich um Selbstmordanschläge von Al Qaida gehandelt haben muss. Eine Stunde später stürzte der erste Turm in sich zusammen. Die Nachrichten überschlugen sich nun: ,Ein Flugzeug in das Verteidigungsministerium, das Pentagon, geflogen und ein Gebäudeflügel zerstört, ein Anschlag auf das Weiße Haus nur durch das mutige Eingreifen eines Passagiers verhindert, der zweite Turm eingestürzt, Zufahrten zum Pentagon weiträumig abgesperrt.’ ,Oh je, der Sohn meines Gastgebers arbeitet im Pentagon!’, sagte ein Schüler besorgt. Der Rektor der High School reagierte der Situation entsprechend, verkürzte die Unterrichtszeit und bestellte die Schulbusse.

Ich bat unsere Schüler, sofort zu Hause anzurufen, damit die Eltern beruhigt wären. Aber viele Eltern hatten bereits in Sturgis angerufen. Die 20 Schüler aus Wiesloch hatten die Anschläge des 11. September 2001 live am Bildschirm mit verfolgt und mussten zehn Tage später am Flughafen durch derart scharfe Sicherheitskontrollen, wie man sie bis dahin nicht gekannt hatte."

> Gisela Kehrein aus Wiesloch war mit ihrem Sohn unterwegs: "Ich war mit meinem jüngsten Sohn am 11. September nachmittags unterwegs. Als ich nach Hause kam und die Haustür aufschloss, klingelte schon das Telefon. Meine Tochter rief an und sagte: ,Mama, schalt mal den Fernseher ein. Das gibt Krieg.’ Mehr sagte sie nicht und legte wieder auf. Da ich im Moment aber anderes im Kopf hatte, als den Fernseher einzuschalten, tat ich dies nicht und wollte eigentlich im Haushalt erledigen, was zu erledigen war. In dem Moment klingelte wieder das Telefon. Meine Tochter: ,Mama, hast du es gesehen im Fernsehen?’ Ich meinte damals: ,Nein, jetzt sag schon mal, was ist denn?’ Während dieses Gesprächs schaltete ich doch den Apparat ein. In diesem Moment flog ein Flugzeug in den zweiten Turm. Das war alles so unwirklich und unbegreiflich. Ich kann es heute noch nicht fassen. Völlig fassungslos traf ich eine Stunde später unseren damaligen Nachbarn, einen US-Amerikaner, auf der Straße. Ich werde nie vergessen, wie geschockt und entsetzt dieser Mann war."

> Fritz Neidlinger aus Wiesloch war diensthabender Musikredakteur bei der ARD: "Ich saß am Dienstag, 11. September 2001, in meinem Büro. Kurz nach 14.46 Uhr teilte mir die Sendeleitung mit, dass ein Flugzeug ins World Trade Center gerast ist. Ich möge bitte zwecks Informationen den Fernseher und Liveticker einschalten und das zweistündige Notprogramm für Katastrophenfälle aufrufen. Entsetzt machte ich mich an die Arbeit und informierte nebenbei meine Familie. Als um 15.03 Uhr das zweite Flugzeug in den Tower raste, musste ich das ganze Tagesprogramm neu gestalten und der Situation anpassen. Sämtliche ,heiteren’ Titel streichen und viel Instrumentalmusik einsetzen. Das von mir schon ebenfalls gestaltete Nachtprogramm der ARD für Mittwochabend musste ich komplett austauschen. Der ganze Hessische Rundfunk rotierte. Um 23 Uhr verließ ich das Funkhaus, um 8 Uhr saß ich wieder am Schreibtisch."

> Sigrun Müller aus Walldorf war mit ihrer Familie in Ecuador: "Am 18.August 2001 waren wir mit unserer Familie – zwei Erwachsene und zwei 2 Jugendliche – nach Quito in Ecuador ausgereist. Mein Mann trat dort eine Stelle als stellvertretender Schulleiter der deutschen Schule an. Wir waren zum 1. September in ein Haus eingezogen, umgeben von hunderten Umzugskartons, die noch ausgepackt werden sollten. Wir hatten zwar einen Fernseher gekauft, konnten aber nur die einheimischen TV-Sender in spanischer Sprache empfangen. Glücklicherweise wurden viele Sendungen in englischer Sprache untertitelt. So sahen wir am 11. September die Live-Bilder aus den USA, anfänglich ohne Angabe über die Ursache des Unglücks. Immer wieder fielen Worte wie Krieg, Terror des Islam, Vergeltung und Weltkrieg. Untertitelt waren die Bilder nur vage, umso eindrücklicher das Bildmaterial. All das versetzte uns natürlich auch in Unruhe und wir versuchten, die Familie in Deutschland zu erreichen. Umzugskartons wurden von uns an diesem Tag nicht mehr viele ausgepackt. Wir saßen gebannt vor dem Fernseher und verfolgten ständig die Nachrichten."

> Doris Ziegler war mit Freunden im Urlaub in Andalusien: "Es war schon Tradition, dass ich mich mit mindestens zwei Freundinnen zu dieser Jahreszeit in dieser wunderschönen Gegend traf. Wir lagen am Strand, hatten Spaß und Freude am Meer. Doch plötzlich kam ein weiterer Gast aufgeregt an die Liegeflächen und erzählte aufgeregt von Flugzeugen, die in das World Trade Center geprallt seien und alles sei in Flammen aufgegangen. Zunächst dachte ich noch recht ruhig, dass der Mann wohl einen Science-Fiction-Film geschaut hat. Er forderte mich auf, selbst an den Großbildschirm zu gehen, um alles zu verfolgen. Alle waren fassungslos und entsetzt. Sämtliche Veranstaltungen wurden sofort abgesagt und es herrschte betretene Stille und Kopfschütteln. Eigentlich war dieses tragische Ereignis Thema über die gesamte Aufenthaltsdauer. Auch unsere Rückreise war betroffen: Der Flug verzögerte sich von vormittags 10 Uhr auf nachmittags 18 Uhr. Auch im Jahr nach diesem tragischen Geschehen wurde das Erlebte in Andalusien wieder wach und diskutiert."

> Luise Götzmann aus St. Leon-Rot war bei der Einschulung ihrer Tochter: "Auf diesen Tag hatten wir uns gefreut, denn es war der Tag der Einschulung für die Realschüler in Walldorf. Unsere Tochter war auch schon aufgeregt und freute sich auf den Nachmittag. Mein Mann war in der oberen Etage mit Büroarbeiten beschäftigt und sah die schrecklichen Bilder, die aus Amerika gesendet wurden, im Fernsehen. Aufgeregt kam er herunter und sagte: ,Mach mal den Fernseher an, in Amerika ist was los.’ Was ich zu sehen bekam, hat mich sehr mitgenommen. Es war so schrecklich, aber ich konnte nicht wegschauen. In Walldorf herrschte eine bedrückte Stimmung. Die eigentliche Feier fand natürlich nicht statt. Es gab nur eine einfühlsame Ansprache vom Schuldirektor und die Einteilung der Klassen. Danach gingen wir nach Hause. Noch lange danach traten mir Tränen in die Augen, wenn über den fiesen Anschlag berichtet wurde."

> Irmgard Kenn aus Rauenberg war mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Chicago: "Wir wollten am 11. September gegen Mittag nach Frankfurt zurückfliegen und saßen in unserem Hotel auf unseren gepackten Koffern. Wir hatten noch ein bisschen Zeit und stellten den Fernseher an. Wir waren geschockt, was wir da sahen, und konnten es nicht fassen. Nach einer gewissen Zeit der Schockstarre gingen wir auf die Straße vor dem Hotel. Die Stadt wurde evakuiert, alle Geschäfte und Büros wurden geschlossen, die Papierkörbe abmontiert. Die Menschen strömten aus der Stadt. Alles ging sehr schnell und diszipliniert zu. Dann wurde es fast menschenleer. An unseren Rückflug war nicht mehr zu denken. Der Flughafen O-Hare wurde geschlossen und wir ahnten, dass wir die USA nicht so schnell wieder verlassen könnten. Für meinen Mann und mich wurde in einer Gruppe ein Kleinbus organisiert, der uns 1000 Kilometer in etwa neun Stunden nach Rochester/NY brachte. Aber auch von dort gab es keine Möglichkeit, das Land zu verlassen. Unser Sohn blieb bei Freunden in Chicago zurück. Er hoffte, von dort einen schnelleren Rückflug zu bekommen. Nach fast einer Woche wurden die Flughäfen wieder geöffnet. Von Rochester flogen wir über Washington nach Frankfurt. Fast zeitgleich kam auch unser Sohn aus Chicago dort an. Für uns alle war das ein ganz besonderes Wiedersehen.

> Katja Hemberger aus Dielheim war als Sechsjährige zu Besuch bei ihrem Opa: "Ich war damals sechs Jahre alt und wurde eingeschult. Da an diesem Tag noch keine Schule war, verbrachte ich wie so viele Ferien bei meinem Großvater. Der 11. September 2001 ist meine deutlichste Erinnerung der Vorschulzeit: Ich habe sogar geglaubt, ich hab den Fernseher kaputt gemacht, das wäre eine Strafe weil ich (zu viel) ferngesehen habe. Plötzlich setzten sich alle Kinderprogramme auf Standbild. Beim zappen habe ich natürlich die Bilder von den Türmen und den Flugzeugen gesehen. Meine Mutter kam später dazu und war sehr entsetzt. An dieses seltsame Gefühl sowie die Angst, dass jemand das auch bei uns machen könnte, kann ich mich heute noch sehr real erinnern, da ich diese Gefühle vorher nicht wirklich kannte. Heute weiß ich, dass ich den Fernseher nicht kaputt gemacht habe. Das die Türme groß sind, war mir in gewisser Weise klar, aber erst bei einer späteren Reise nach New York wurde mir die gesamte Dimension und die tatsächliche Größe der Türme überhaupt bewusst."

> Ingrid Sauer aus Mühlhausen: "Nach meiner Arbeit im Pfarrbüro Rettigheim fuhr ich mit dem Fahrrad durch den Wald nach Hause. Mein Mann hatte für uns – wie immer wenn ich arbeitete – gekocht und so beeilte ich mich. Es war ein schöner, angenehmer Spätsommertag. Um kurz vor 15 Uhr schaltete ich den Fernseher ein. Ich wollte eigentlich eine bestimmte Sendung sehen, als ich das Bild vom brennenden Turm sah. Kommentatoren redeten aufgeregt, Leute schrien. Unterhalb der Türme war ein Durcheinander. Es war alles so unwirklich. Ich rief meinen Mann und wir sahen, wie ein Flugzeug in den zweiten Turm hineinflog. Wir konnten nicht fassen, was da geschah. Wir litten mit den Menschen, die aus dem Fenster in den Tod sprangen, um dem Feuer zu entgehen."

> Heinz und Erika Eichlinger aus Baiertal besuchten Verwandte in den USA: "Wir verbrachten einen schönen Urlaub in Syracuse, diese Stadt liegt eine Stunde Flugzeit entfernt von New York. Von dem Anschlag auf das World Trade Center haben wir morgens durch eine Tante erfahren, die nebenan wohnte. Sie kam ganz aufgeregt zu uns und sagte, wir sollten den Fernseher anmachen, es sei etwas Schreckliches passiert. Ich konnte das nicht glauben und sagte noch, dass ich morgens keinen Science-Fiction-Film sehen möchte.

Fassungslos sahen wir die Bilder und Berichte über dieses schreckliche Ereignis. Wir konnten es kaum glauben, dass so etwas passieren kann. Es herrschte überall große Trauer, an den Straßen wehten die Fahnen auf Halbmast, man konnte in den Einkauf-Centern auf den Bildschirmen alle Nachrichten live verfolgen. Die Menschen waren entsetzt und hatten große Angst.

Unser Rückflug sollte am 13. September sein, doch der verzögerte sich auch, denn es war alles durcheinander. Am Flughafen in Washington saßen wir für eineinhalb Tage fest und mussten auf unseren Rückflug warten. Es war ein totales Chaos ausgebrochen. Überall standen die GI vom Militär herum mit dem Gewehr im Anschlag. Die Sicherheit und Kontrolle stand an erster Stelle. Am 17. September sind wir in Frankfurt gelandet und wir waren froh und glücklich darüber, wieder zu Hause zu sein."

> Franz Stramm aus St. Leon-Rot war für die Messe "Chicago-Print" in den Vereinigten Staaten: Am 11. September war ich mit meiner Frau auf der Messe in Chicago. Mit einer der ersten Maschinen der Lufthansa morgens flogen wir zurück nach Frankfurt. Zu Hause angekommen wurden wir durch die Medien aufmerksam und konnten das Geschehen gar nicht glauben, denn um 8 Uhr Ortszeit war die Welt in den USA noch in Ordnung. Nun zu Hause angekommen das Unbegreifliche.

> Eckhardt und Margarita Frey aus Balzfeld waren zu ihrem 30. Hochzeitstag auf dem Weg in die USA: "Wir waren am 11. September 2001 in Frankfurt um 13.30 Uhr mit Delta Airlines in Richtung Atlanta abgeflogen. Wir genossen das Mittagessen in der Business Class, als mein Mann, ein erfahrener Vielflieger, bemerkte, dass zwei Stewardessen miteinander tuschelten und sich besorgt unterhielten, wie ich dies noch nie so erlebt habe. Kurze Zeit später wurde das Essen ungewöhnlich schnell abgeräumt. Mein Mann bemerkte außerdem, dass die Sonne auf einmal auf der anderen Seite zu sehen war, also unser Flugzeug seine Flugroute nach Osten geändert hat. Wir konnten auch beobachten, dass aus den Tragflächen Kerosin abgelassen wurde. Ich bekam Angst und Sorge, dass unser Flugzeug selbst ein technisches Problem habe, als der Flugkapitän eine Durchsage machte, dass der US-Luftraum geschlossen sei. Nach mehreren weiteren Durchsagen des Kapitäns, dass wir wieder zurück fliegen müssten, aber in Frankfurt nicht landen könnten, wurden wir nach Dublin umgeleitet.

Im Shuttle Bus auf der Fahrt zwischen unserem Flugzeug und dem Flughafengebäude rief mein Mann unsere Tochter an und erzählte, was geschehen sei. Sie war froh, dass wir in Dublin gut gelandet waren, denn sie hatte die Aufnahmen aus New York gesehen. In Dublin gab es aber nicht viele freie Hotels und Betten. Wir und andere Passagiere wurden mit dem Bus irgendwohin gefahren und saßen fest. Wir verbrachten ein paar Tage in Irland und sahen TV. Die ersten zwei Nächte hat Delta die Hotelkosten kulanterweise übernommen, erst als feststand, dass es sich um einen terroristischen Akt handelte, mussten wir die restlichen Kosten übernehmen – auch den Rückflug von Dublin nach Frankfurt."

> Friedrich Weyland aus Wiesloch war mit seinem ehemaligen Studienkollegen Rudolf Kirch in Breckenridge, Colorado: "Wir wollten zur sechsten International Conference on Carbon Dioxide Utilization. Unser ursprünglicher Plan war, zuerst an der Konferenz teilzunehmen und dann später zu einem weiteren Meeting nach Melbourne in Australien weiterzufliegen. Da der Flug nach Auckland auf der zu den Cook Inseln gehörenden Insel Rarotonga zum Tanken eine Zwischenlandung hatte, war unsere Idee, den Flug auf Rorotonga zu unterbrechen und diese Zwischenzeit auf Rarotonga und dem Nachbar Atoll Aitutaki zu verbringen. Als zwischengeschalteten Urlaub.

Friedrich Weyland (rechts) war mit seinem Studienkollegen Rudolf Kirch bei einer Tagung in Auckland in Australien und zuvor bei einem Kongress in Colorado. Foto: privat

Beim gemütlichen Frühstück in Colorado am 11. September kam plötzlich Unruhe im Saal auf. TV-Geräte wurden aufgebaut und es bildeten sich Trauben um die Fernseher. Die Nachrichten und Bilder waren bestürzend. Den zweiten Einschlag haben wir live im Fernsehen in der Hotellobby gesehen. Kurz darauf wurde die Konferenz abgesagt. Wir beschlossen, den weiteren Tag bei schönstem Herbstwetter für eine Wanderung in den Bergen zu nutzen. Am Tag darauf fuhren wir zur Scenic Railroad Georgetown Loop und die historischen Dampflokomotiven fuhren tatsächlich. Der Zug war nahezu voll besetzt, es herrschte prächtige Urlaubsstimmung an Bord. Der Conductor erklärte viel zur Geschichte der Bahn, machte die üblichen Witzchen. Wir hatten den Eindruck, die vielen fröhlichen Leute im Zug hatten noch nichts kapiert oder wollten nicht wahrhaben, was da passiert war. Urlaubsstimmung halt.

Dort fuhren als Touristenattraktionen auch einen Tag nach den Anschlägen die Dampfzüge. Foto: privat

Zwar waren die Flughäfen gesperrt, doch am Abend des 14. Septembers kam die erlösende Nachricht, dass Passagiere mit gebuchten Flügen ab dem 15. September zum Denver Airport kommen sollten, da einige Flüge wieder planmäßig stattfinden sollten. Für uns ging es dann in Richtung Flughafen. Einige Meilen davor waren schon die ersten Straßensperren zu sehen. Unsere Pässe und Tickets wurden kontrolliert. Im Flughafen warteten Menschenschlangen vor den Schaltern. Unser Flug wurde als planmäßig angezeigt und wir konnten nach Auckland weiterfliegen."

> Ursula Sandritter aus Schatthausen war auf einer Hochzeit in Amalfi in Italien: "Der Sohn meiner Freundin und seine Verlobte heirateten am 11. September in Ravello, einem kleinen idyllischen Ort oberhalb der Amalfi-Küste. Nach der sehr schönen Trauung besichtigte die Hochzeitsgesellschaft die Villa Rufolo und die Gärten. Das Brautpaar war zum Fotografieren unterwegs. Ein Gast holte sich in einem Kiosk ein Getränk und kam bestürzt zurück: Er erzählte, was er gerade auf den Bildschirmen gesehen hatte. Bilder der einstürzenden Zwillingstürme in Manhattan. Flugzeuge waren in die Gebäude geflogen. Schnell fuhren wir in unser Hotel. Meine Freundin ist vor Schock und Erschöpfung sofort eingeschlafen. Ich saß vor dem Bildschirm, verstand kein Italienisch, sehr wohl aber die Bilder: In Panik rennende Menschen, weinen, Staub, Geschrei, Polizei, Feuerwehr. Es war entsetzlich. Das italienische Hochzeitsessen war köstlich, das Brautpaar glücklich. Sie hatten von alldem nichts mitbekommen, alle verschwiegen das Entsetzliche. Meine Sorgen und Aufregung waren vor allem deshalb so groß, da unsere 16-jährige Tochter seit drei Tagen in Sturgis, der amerikanischen Partnerstadt Wieslochs, bei einem Schüleraustausch weilte. Von der Schulleitung wurde angefragt, ob die Jugendlichen sofort zurückkehren sollten, doch der Flugverkehr war zu diesem Zeitpunkt eingestellt, auch die Telefonleitungen waren gekappt. Nach vielen Stunden der Aufregung waren die Schüler nach drei Wochen wieder wohlbehalten in Wiesloch eingetroffen."

> Monika Jenne aus Malsch erfuhr auf einer Autofahrt von den Anschlägen: "Für den 11. September 2001 war der Heimflug unseres südafrikanischen Besuches nach Johannisburg über London geplant. Wir brachten unsere zwei Freundinnen am frühen Nachmittag zum Frankfurter Flughafen. Nach kurzer Verabschiedung nutzten mein Mann und ich die Fahrt für einen Besuch in einem Frankfurter Autohaus. Nach etwa zwei Stunden machten wir uns wieder auf den Heimweg. Im Autoradio hörten wir den Rest der aktuellen Nachrichten. Wir vernahmen eine Kollision eines Flugzeugs mit dem Turm des World Trade Centers in New York. Ich dachte: ,Was haben die Amis wieder für einen fürchterlichen Horrorfilm gedreht?’ Doch eine halbe Stunde später bei den nächsten Nachrichten wurde mir bewusst, dass es real war und alle Flughäfen gesperrt seien. Wir fuhren schnell nach Hause, um eventuelle Nachrichten von unserem Besuch zu bekommen. Ein Handy besaßen wir damals noch nicht. Den Rest des Tages verbrachten wir am TV mit den fürchterlichen Bildern der Ereignisse. Natürlich immer ein Ohr am Telefon. Nach einer unruhigen Nacht voller Bangen kam am nächsten Morgen der erlösende Anruf, dass unsere Freundinnen noch rechtzeitig vor all den Flughafensperrungen ihr Ziel Johannisburg glücklich erreicht hatten."

> Ingrid Hofmann aus Wiesloch besuchte ihre Enkeltochter in Nussloch: "Meine Enkeltochter war gerade zwölf Tage alt, als meine Schwester Heide und ich bei ihr zu Besuch in Nussloch waren. Wir beschäftigten uns mit dem kleinen Säugling, durften die Kleine im Arm wiegen und waren glücklich. Es war Nachmittag, als ich von weitem das fassungslose Gesicht meines Sohnes sah, der im Wohnzimmer Zeuge einer Fernsehübertragung war, als eines der Flugzeuge in einen Tower gesteuert wurde und explodierte. So ein Geschehen vergisst man nie! Ich erinnere mich noch genau, als ich bei einer Schauspiel-Aufführung im Heidelberger Stadttheater war und der damalige Intendant vor die Bühne trat und den Tod von John F. Kennedy verkündete. Das Stück wurde nicht beendet, alle Zuschauer verließen betroffen den Saal."

> Carol Streeter aus Wiesloch war mit Beater Steger auf einer einjährigen Fahrradweltreise: "Unsere Weltreise mit dem Fahrrad dauerte vom 1. April 2001 bis 30. März 2002. Wir waren die einzigen Gäste auf einem verlassenen Campingplatz im Staat Washington an der Westküste der USA. Wir frühstückten gemütlich am Fluss und überlegten uns, wo unsere heutige Radetappe uns hinführen würde. Plötzlich erschien der Campingplatz-Besitzer, der mit kariertem Hemd, Stetson-Hut und Lederstiefeln wie ein Wildwest-Cowboy aussah, gestikulierend an unserem Zelt und sagte uns in sonorer Stimme: ,Mädels, ein Anschlag wurde auf die Zwillingstürme verübt.’ Die ,Twin Towers’ sagten uns auf Anhieb gar nichts. Wir waren komplett in unserem Abenteuer versunken und hatten so gut wie keinen Kontakt zu Medien und wussten überhaupt nicht, was auf der Welt los war.

Carol Streeter war zum Zeitpunkt der Anschläge gerade auf Weltreise mit ihrem Fahrrad und ihrer Freundin Beate Steger. Foto: privat

Wir hielten den Campingplatzbesitzer für verrückt, fragten nach, was er meinte und er berichtete von den Anschlägen. Wir fragten uns, ob wir ihm Glauben schenken, oder seine ,Wahnvorstellungen’ einfach ignorieren sollten. Wir packten unsere Sachen und radelten los. Im Laufe des Vormittags hielten wir immer wieder an und schauten in die Fenster der Geschäfte und Cafés. Überall liefen in den Fernsehern dieselben erschreckenden Bilder von den Flugzeugen, die in das World Trade Center reingeflogen waren, die Explosion, der Rauch, die Flammen. Unglaubliche Szenen, aber wahr. Wir hielten bei Straßenbau-Arbeitern an und fragten sie, was passiert sei. Und so konnten wir uns Stück für Stück ein Bild davon machen, was an diesem schrecklichen Vormittag, dem 11. September 2001, geschehen war. An dem Tag, der die Welt veränderte.

In einem Baumarkt kauften wir uns am nächsten Tag ein Mini-Radio und waren fortan mit den Medien und den Schreckensmeldungen verbunden. Wir bekamen besorgte Mails von unseren vielen Newsletter-Lesern, die unsere Fahrrad-Weltreise virtuell verfolgten. Sie verwechselten offensichtlich Washington D.C, wo einer der Anschläge stattfand, mit Washington-Staat an der Pazifikküste, wo wir gerade unterwegs waren. Wir schrieben so schnell wie möglich einen weiteren Newsletter, um ihnen zu versichern, dass es uns gut ging, 4500 Kilometer weit weg vom Ort des schrecklichen Geschehens. Wir wussten nicht, ob wir unsere Fahrradweltreise fortsetzen konnten. Geplant waren weitere Etappen in Neuseeland und Australien. Würden wir überhaupt dorthin fliegen können? Oder sollten wir unsere Reise abbrechen und nach Hause eilen? Können wir überhaupt USA auf dem Luftweg verlassen? Unsere einjährige Fahrrad-Weltreise, die so euphorisch und optimistisch auf dem Wieslocher Marktplatz angefangen hatte, bekam einen bitteren Beigeschmack. Wir radelten trotzdem weiter, aus Solidarität mit dem amerikanischen Volk fortan mit zwei Mini-USA-Flaggen an unseren Rädern."