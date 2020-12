Malsch. (stoy) Nachdem vor Weihnachten das Corona-Virus das "Haus Blumeneck" in Frauenweiler erreichte, ist nun auch das Seniorenheim "Malscher Hof" in Malsch betroffen. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet, sind dort derzeit 16 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sechs Arbeitskräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Heim hat insgesamt eine Kapazität von 52 Plätzen.

"Man hat es schon fast kommen sehen", erklärt Bürgermeisterin Sibylle Würfel auf RNZ-Nachfrage, da schon seit Wochen Heime im Rhein-Neckar-Kreis betroffen seien. So meldet auch das Gesundheitsamt, dass es neben Malsch nun auch in Alten- und Pflegeeinrichtungen in Bammental und Heidelberg größere Corona-Ausbrüche gibt.

Zwei Tage vor Weihnachten habe Würfel noch coronakonform für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für das Personal Plätzchen vorbeigebracht, da sei noch alles in Ordnung gewesen. "Aber man kann es wohl einfach nicht verhindern." Der Bürgermeisterin zufolge sei ihr zum ersten Mal von einem positiven Fall im "Malscher Hof" berichtet worden. Allerdings merkte eine Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises an, dass einzelne Fälle, die beim Gesundheitsamt gemeldet werden, nicht direkt der entsprechenden Einrichtung zugeordnet werden. Dies geschehe erst bei einer Häufung von Fällen.

Das Gesundheitsamt ermittele nun die jeweiligen Kontaktpersonen und entscheide gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen wie Quarantäne oder Besuchsverbot und Aufnahmestopp für die Einrichtung oder einzelne Wohnbereiche, so die Pressesprecherin weiter. Die Heimleitung des "Malscher Hofs" wollte sich auf RNZ-Anfrage gestern nicht äußern.