Die Gemeinde St. Leon-Rot hat im Gemeindegebiet 15 Defibrillatoren installieren lassen, im Bild von links: Torsten Hoffmann (Gerätebeauftragter), Hervé Mangonaux (Geschäftsführer der Hersteller-Firma ALMAS Industries AG Mannheim), Angelika Adelfang (Ansprechpartnerin in Sachen Defibrillator in der Gemeinde und Seniorenbeauftragte) sowie Bürgermeister Dr. Alexander Eger. Foto: Lawinger

St. Leon-Rot. (leu) "Notruf absetzen", "Elektroden nacheinander auf den freien Oberkörper aufkleben", genauso klingt es, wenn Leben gerettet wird. Die neuen Defibrillatoren in St. Leon-Rot sind kinderleicht zu bedienen und innerhalb weniger Sekunden nach einem Herzinfarkt einsatzbereit. Wird das Gerät schnell eingesetzt, steigt die Überlebenschance des Opfers von zehn auf 70 Prozent. Jeder Laie kann den Automatisierten Externen Defibrillator (AED) benutzen. Auf Knopfdruck gibt es Anweisungen, sodass auch Ungeübte das Gerät anwenden können.

Nach einem medizinischen Notfall im März 2017 im Harres hatte der Gemeinderat St. Leon-Rots beschlossen, Defibrillatoren anzuschaffen. In der Gemeinde wurden insgesamt 15 Defibrillatoren im Außenbereich neu installiert und an folgenden Standorten in Betrieb genommen: Mönchsbergschule/Verwaltungsgebäude an der Außenhauswand links von der Eingangstreppe, Friedhofshallen St. Leon und Rot, Kastanienschule Rot, Altes Rathaus St. Leon, Hallenbad Badespaß, neues Rathaus, außerdem am St. Leoner See an den acht Rettungspunkten (Verwaltungsgebäude, Gebäude 2 a, Sanitärgebäude Camping, Wachstation, Kiosk auf der Liegewiese, Windsurfing- und Segelclub, Eingang 2, Sanitärgebäude 8 und am Minigolfplatz).

Das Außengehäuse des AED ist mit einem Schlüssel zu öffnen. Dieser befindet sich in einem kleinen roten Kasten neben dem Außengehäuse, dessen Glas eingedrückt werden muss, um den Schlüssel zu entnehmen. Im Gehäuse enthalten sind ein Defibrillator, eine Kommunikationseinheit, mit der man direkt mit der Rettungsleitstelle in Ladenburg verbunden wird und somit einen direkten kompetenten Ansprechpartner hat, ein Erste-Hilfe-Set, Warnwesten, Handschuhe und eine Beatmungsmaske.

Diese Innenteile sind über eine Trageeinheit herausnehmbar und können zum Patienten mitgenommen werden. Tritt ein Notfall ein, bei dem die Rettungsleitstelle angerufen werden muss, so kann dies direkt ebenfalls über die Kommunikationseinheit erfolgen.

"Es ist oft die Frage gekommen", so Bürgermeister Dr. Alexander Eger, "hängt der Defibrillator am richtigen Ort, hilft es überhaupt was, denn es muss ja schnell gehen, der Zeitfaktor ist entscheidend. Wenn dieser einige Kilometer entfernt hängt, bringt es auch nicht viel. Insofern erklärt sich auch die große Zahl der Defibrillatoren, die in St. Leon-Rot aufgehängt wurden. Das Optimum ist somit erreicht."

Die Anschaffung der 15 Defibrillatoren hat die Gemeinde circa 45.000 Euro gekostet. Zu den Anschaffungskosten sind noch zusätzliche Kosten wie Installationskosten vor allem für Beleuchtung mit Dämmerungsschalter, Außenhalterungen, Notschlüsselkasten, Leistungen für den Elektriker und Beschilderung entstanden (circa 10.000 Euro).

Für einen Wartungsvertrag zur Fernkontrolle, Diebstahlsicherung durch GPS-Ortung, Austausch von Akkus und Elektroden, Auslesung der Daten nach Benutzung des Gerätes sowie "Ersatz-Erste-Hilfe-Utensilien" fallen Kosten von circa 60 Euro pro Gerät und Monat an.

Bisher wurden in sechs Schulungen 93 Personen zum Thema Reanimation und Defibrillatoren geschult. "Es ist schon ein Faktor, der ins Geld geht" , so Bürgermeister Eger, "wenn es aber Menschenleben retten kann, ist es uns das gerne wert."

Info: Weitere Informationen zu den Defibrillatoren und die Schnellübersicht der Standorte kann man auf der Homepage der Gemeinde St. Leon-Rot unter www.st-leon-rot.de/aed erfahren.