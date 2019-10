Walldorf. (rö) "Das ist von der Anmutung und Aufmachung her ein unglaublich einladendes Buch", freut sich Bürgermeisterin Christiane Staab. "Da kann der alte Walldorfer noch etwas entdecken genauso wie der Neubürger", ergänzt der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. Das Buch zum Stadtjubiläum (siehe Artikel links) trägt den Titel "Walldorfer Geschichte(n) aus 12 Jahrhunderten" und wurde von vier ehrenamtlichen Autoren erstellt: Andy Herrmann, Klaus Ronellenfitsch, Jürgen Kamm und Werner Sauer. Es ist im Rathaus und im örtlichen Buchhandel erhältlich.

"Die Idee war eine Art Lesebuch", schildert Andy Herrmann den Entstehungsprozess, in dem man sich schnell von einer "angestaubten" Chronik verabschiedet habe. Stattdessen gibt es, wie der Titel sagt, Geschichte und Geschichten aus der Vergangenheit, "Themen, die nicht schon einmal publiziert wurden", und zahlreiche Fotos, für die man "tief in den Archiven gebuddelt" hat. "Vieles hat uns schon länger beschäftigt", sagt Klaus Ronellenfitsch, der seit 40 Jahren alles Interessante über Walldorf sammelt und den Löwenanteil des Buchs geschrieben hat - von "Walldorf tritt ins Licht der Geschichte" über die Walldorfer Familiennamen und die "Auswanderer nach Ost und West" bis hin zu "Max Löfflers Jugenderinnerungen", einem Blick auf Walldorf kurz vor 1900.

Ein Blick in die Walldorfer Geschichte: Die kolorierte Zeichnung "Walldorf (Kurpfalz) Anno 1924" von Walter Boch stammt aus dem Jahr 1975, ist im Archiv der Familie Herrmann zu finden und ziert das Titelbild des neuen Buchs zum Stadtjubiläum. Repro: Stadt Walldorf

Werner Sauer, der ehemalige Rektor der Schillerschule, führt die Walldorfer Schulgeschichte fort, die bis 1970 im alten Heimatbuch aufgearbeitet wurde, Andy Herrmann bietet mit "Geschichte auf Schritt und Tritt" einen Rundgang durch die Walldorfer Altstadt und Jürgen Kamm erinnert an die Zeit, "als die Amerikaner in Walldorf einmarschierten". Diesen habe er "ganz bewusst" mit "Besetzt? Befreit?" betitelt. In seiner Beschäftigung mit dem Thema sei er nämlich auf "sehr unterschiedliche Wahrnehmungen" gestoßen, berichtet Kamm, ebenso auf erschütternde Dokumente: zum Beispiel auf einen Denunzierungsbrief oder den Bericht darüber, "dass ein junger Mann hier erhängt worden ist".

Dass im liebevoll gestalteten Buch viel Arbeit steckt, sieht man ihm an. So hat Jürgen Kamm auch in Washington "Akten angeguckt", Klaus Ronellenfitsch ist für ein Foto der Torhalle des ehemaligen Klosters nach Lorsch gefahren. "Da standen 20 Leute drauf, die habe ich alle rausretuschiert." Geschichten wie diese wird es sicher auch bei der öffentlichen Buchvorstellung zu hören geben: Die findet am Freitag, 22. November, 18 Uhr, im Rathaus statt.

Info: "Walldorfer Geschichte(n) aus 12 Jahrhunderten, Hrsg. Stadt Walldorf, Verlag Regionalkultur, ISBN 978-3-95505-164-8, 14,90 Euro.