Rauenberg. (pol/run) Nach einem schweren Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend sucht die Polizei dringend Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Beamten befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Toyota die B 39 von Wiesloch und bog im Kreuzungsbereich in die Wieslocher Straße nach links ab. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 34-jährigen Ford-Fahrer, der die B 39 von Mühlhausen in Richtung Wiesloch befuhr.

Beide Fahrer wurden laut Polizei-Angaben bei dem Unfall verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 EUR. Während der Unfallaufnahme, sowie der Bergungsarbeiten musste der Verkehr teilweise umgeleitet werden.

Der Kreuzungsbereich ist durch Ampelanlagen geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb waren. Die Unfallermittler suchen nach Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter 06222 57090 an das Polizeirevier Wiesloch zu wenden.