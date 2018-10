Wiesloch/Walldorf. (pol/mare) In der Nacht auf Dienstag waren Diebe in Wiesloch und Walldorf auf Beutezug. Die Täter hatten es jeweils auf die Glücksspielautomaten abgesehen, wie die Polizei meldet.

Der erste Tatort war ein Billardcafé in der Hauptstraße in Wiesloch. Die Täter verschafften sich Zugang über das Dach. Drinnen brachen sie zwei Glücksspielautomaten auf und stahlen daraus das Bargeld.

Der zweite Tatort befindet sich sechs Kilometer weiter in Walldorf in einem Pub in der Schwetzinger Straße. Die Täter brachen die Eingangstür auf und machten an insgesamt vier Glücksspielautomaten Bargeld-Beute.

Die Höhe Schadens steht noch nicht fest, dürfte sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei prüft natürlich, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 0 und 5 Uhr in Betracht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222 57090, entgegen.