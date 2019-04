Wiesloch. (pol/rl) Zu einem Unfall auf der Wieslocher Südtangente (L594) kam es am Dienstagvormittag. Ein 65-jähriger Auto-Fahrer war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er in die Hauptstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er den auf der Gegenspur fahrenden Peugeot einer 50-Jährigen. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Wagen des 65-Jährigen auf die Verkehrsinsel abgewiesen und überfuhr dort ein Verkehrsschild.

Laut Polizeibericht blieb der 65-Jährige unverletzt, die 50-jährige Peugeot-Fahrerin nur leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand rund 30.000 Euro Sachschaden.