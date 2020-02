Wiesloch. (pol/pne) Ein 15-jähriger Rollerfahrer hat am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr in der Straße "In den Auwiesen" einen Streifenwagen gestreift und ist anschließend geflüchtet.

Laut Polizeibericht wollten Beamte des Reviers Wiesloch den Rollerfahrer und seinen Mitfahrer kontrollieren. Der 15-Jährige ignorierte oder übersah das Anhaltezeichen der Polizisten und berührte dabei den Streifenwagen. Sein Mitfahrer stürzte vom Roller und zog sich eine leichte Schürfwunde zu.

Der 15-Jährige flüchtete daraufhin. Die Beamten machten ihn später in seiner Wohnung ausfindig. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort entgegen.