Wiesloch. (pol/van) Ein bislang unbekannter Täter entsorgte vermutlich am vergangenen Wochenende oder am Montag mehrere Lack- und Farbkanister in den Weinbergen. Das berichtet die Polizei. Die teilweise leeren Behälter wurden "Im Grassenberg" neben einem Bussierhäusel abgelegt, obwohl die Stoffe teilweise als Gefahrgut gekennzeichnet sind.

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch suchen Zeugen, die Hinweise auf den ehemaligen Besitzer geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06222/57090 zu melden.