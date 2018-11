Wiesloch. (pol/rl) Am Freitagabend kurz vor 17 Uhr verursachte ein 32-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße L723 in Höhe der Abfahrt Wiesloch-Mitte einen Verkehrsunfall. Der 32-Jährige war laut Polizeibericht mit seinem Mazda in Richtung Walldorf unterwegs, als er in Höhe der L594 nach rechts von der Straße abkam, über die Verkehrsinsel fuhr und einen Peugeot streifte. Anschließend prallte er in die Leitplanke. Er setzte sein Auto zurück, wobei er nochmals den Peugeot rammte und flüchtete in Richtung Walldorf.

Bei dem Unfall entstand 2500 Euro Sachschaden. Da das Autokennzeichen bekannt war, konnte die Polizei den Fahrer kurz nach 20 Uhr einer Gaststätte in Rauenberg festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.