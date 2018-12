Wiesloch. (pol/rl) Am Sonntagmorgen um 8.17 Uhr kam ein Auto in der Lederschenstraße auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Straßenschild. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Wagen danach in Richtung Horrenberger Straße.

Eine aufmerksame Anwohnerin war durch den "Knall" auf den Unfall aufmerksam geworden und hatte die Polizei gerufen. An der Unfallstelle fanden die Beamten eine Radkappe der Marke VW. Die Fahndung nach dem dunklen Kleinwagen blieb jedoch erfolglos.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090 entgegen.