Walldorf. (pol/mare) Am Freitagabend ereignete sich auf der sogenannten Monsterkreuzung der Landesstraße L723 und Bundesstraße B291 ein Verkehrsunfall, bei dem mehr als 15.000 EUR Sachschaden entstand. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, wie die Beamten mitteilen.

Ein 28-Jähriger fuhr demnach gegen 19.40 Uhr mit seinem Audi von Walldorf kommend in Richtung Auffahrt zur Autobahn A5. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einer 49-jährigen Audi-Fahrerin, die aus Richtung Auffahrt A5 kam und in Richtung Ikea fuhr. Bei dem Unfall im Kreuzungsbereich entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Allerdings wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Wer für den Zusammenstoß verantwortlich war, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch suchen deshalb nach Zeugen des Unfalls, die insbesondere die jeweiligen Ampelanlagen einsehen konnten. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 an die Polizei zu wenden.