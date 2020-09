Walldorf. (pol/kaf) Ein Trickdieb hat am Donnerstag sein Unwesen in Walldorf getrieben. Wie die Polizei mitteilt, sprach ein Unbekannter gegen 12.30 Uhr eine 72-Jährige in der Hirschstraße direkt vor der Stadtbücherei an. Er bat sie, ihm Geld fürs Parken zu wechseln. Während die Frau das Kleingeld wechselte, entwendete der Mann unbemerkt drei 50-Euro-Scheine aus ihrem Geldbeutel. Anschließend flüchtete er in Richtung Hirschstraße/Oberer Grabenweg. Drei Zeuginnen konnten das Geschehen aus der Bibliothek beobachten und machten die Frau auf den Diebstahl aufmerksam.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, unauffällige Statur, circa 1,75 Meter groß, dunkler Teint, arabisch/orientalisches Aussehen, schwarze kurze Haare, Brille. Er war mit einem weißen Hemd, einem blauen Sakko und einer karierten Hose bekleidet.

Gegen 12:45 Uhr wurde ein weiterer Mann in der Schulstraße auf gleiche Weise bestohlen.

Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldorf unter der Telefonnummer 06227-8419990 oder beim Polizeirevier Wiesloch unter der Nummer 06222-57090 zu melden.