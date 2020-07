Waghäusel. (pol/rl) Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt am Bahnhof Waghäusel am Dienstag hat die Polizei am Mittwoch zwei Tatverdächtige in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber vorläufig festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 22 und 25 Jahren sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Der 25-Jährige soll das 54-jährige Opfer ohne erkennbaren Grund angegriffen und ins Gleisbett gezogen haben. Danach soll er ihn daran gehindert haben, das Gleisbett wieder zu verlassen. Der 22-Jährige soll währenddessen den Tatort abgesichert und die Tat auf diese Weise gefördert haben.

Das 54-Jährige sei derzeit auf dem Wege der Besserung und sei nun vernehmungsfähig.

Update: Donnerstag, 30. Juli 2020, 15.15 Uhr

Waghäusel. (pol/mare) Der Mann, der am Dienstagabend bei einem Streit vor einem Zug gestoßen wurde, ist mittlerweile identifiziert worden. Und außer Lebensgefahr, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Es handelt sich dabei um einen 54-jährigen Mann aus Karlsruhe. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde er bei dem Streit von einem weiterhin unbekannten jungen Mann ins Gleisbett gestoßen und dann daran gehindert, das Gleisbett wieder zu verlassen. Der 54-Jährige wurde von einem herannahenden Güterzug trotz eingeleiteter Notbremsung erfasst und schwer verletzt. Der 54-jährige Mann erlitt eine Oberschenkelfraktur, diverse weitere Knochenbrüche sowie eine tiefe Fleischwunde.

Der unbekannte Tatverdächtige ist Zeugen zufolge 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und trägt kurzes Haar. Er war komplett schwarz oder dunkelblau gekleidet, vermutlich mit einem Jogginganzug der Marke Nike. Darüber hinaus trug er einen Mund-Nasen-Schutz.

Der Begleiter des Täters ist etwa im gleichen Alter, circa 1,80 Meter groß und hat kurzes Haar. Er war mit einem dunklen Trainingsanzug und möglicherweise weißen Schuhen bekleidet.

Das Duo lief kurz nach der Tat vom Bahnhofsgelände in Richtung Waghäusel-Eremitage. Die ersten Fahndungsmaßnahmen mit insgesamt 20 Streifenwagenbesatzungen und zwei Polizeihubschraubern, darunter fünf Streifen und ein Hubschrauber der Bundespolizei, waren am Abend ergebnislos geblieben.

Hinweise zu den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0721/666-5555 entgegen.

Update: Mittwoch, 29. Juli 2020, 13.24 Uhr

Waghäusel. (pol/mün) Am Dienstagabend gegen 18 Uhr gerieten zwei Männer auf dem Bahnhof von Waghäusel in Streit - und dann eskalierte die Auseinandersetzung. Das haben Zeugen der Polizei berichtet.

Ein Mann wurde von dem anderen ins Gleisbett gestoßen. Er versuchte noch, wieder auf den Bahnsteig zu klettern. Doch es war zu spät. Ein einfahrender Zug erfasste ihn auf den Gleisen und er wurde schwer verletzt.

Ersthelfer versorgten den Verletzten, der mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben der Polizei konnte seine Identität noch nicht geklärt werden.

Seither läuft die Fahndung nach dem Mann, der das Opfer ins Gleis gestoßen haben soll. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Norden. Die Polizei fahndete mit insgesamt 20 Streifenwagenbesatzungen und zwei Polizeihubschraubern - bislang erfolglos.

So wird der Gesuchte beschrieben: Er soll etwa 1,85 Meter groß sein und kurze Haare haben. Er sei komplett schwarz gekleidet gewesen, wohl mit einem Jogginganzug der Marke Nike. Er habe eine grüne OP-Maske getragen.

Die Bahnstrecke ist am Dienstagabend vorübergehend gesperrt - es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen. Beamte der Kriminaltechnik Karlsruhe sichern Spuren am Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und sucht Zeugen, die sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 melden können.