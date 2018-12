Waghäusel. (pol/mün) Sie war um 3.15 Uhr mit dem Auto auf dem Weg zu Arbeit - und ist hinter dem Steuer eingeschlafen, vermutet die Polizei. Die Fahrt der 24-Jährigen in Waghäusel endete dann am Freitagfrüh an einem Laternenmasten, der auch noch umknickte. Glücklicherweise wurde die Frau in ihrem Fiat nicht verletzt.

Aber: Durch den Ausfall wurde es in der Mannheimer und in der Karlsruher Straße dunkel: die Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung fielen aus. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.