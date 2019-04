St. Leon-Rot. (pol/mare) In St. Leon-Rot ist es am Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach brach das Feuer in der Rauenberger Straße gegen 19.30 Uhr aus. Ursache war ein technischer Defekt eines Akkustaubsaugers. Die Bewohner, die durch den Geruch auf den Brand aufmerksam wurden, konnten das Feuer selbständig löschen. Weil das Erdgeschoss jedoch dermaßen verraucht war, flüchteten zwei Bewohner auf einen Balkon im ersten Obergeschoss.

Die Freiwillige Feuerwehr Rot, die mit 19 Mann vor Ort war, durchlüftete das Haus, sodass die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnten. Verletzte gab es keine. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.