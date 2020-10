Ein Autofahrer fuhr geradeaus über den Kreisverkehr beim Harres-Veranstaltungszentrum in St- Leon-Rot in einen Lastwagen. Foto: René Priebe

St. Leon-Rot. (pol/ahn) Einmal geradeaus durch einen Kreisverkehr ist ein Autofahrer heute Morgen in St. Leon-Rot gefahren. Gestoppt wurde er dadurch, dass er mit einem Lastwagen zusammenprallte. Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.30 Uhr am Kreisverkehr beim Harres-Veranstaltungszentrum an der Autobahn A5, wie die Polizei mitteilte. Aktuell läuft der Rettungseinsatz. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Kreisverkehr ist zurzeit für den Verkehr gesperrt. Dieser wird örtlich umgeleitet.

Weitere Informationen folgen.