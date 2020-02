St. Leon-Rot. (pol/mare) Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet am Montag kurz vor Mitternacht ein Renault Megane in der Kronauer Straße in Brand. Das berichtet die Polizei.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Fahrzeug nahezu komplett ausbrannte. Der Besitzer selbst bemerkte, dass sein Auto, das in einem Carport im Innenhof des Anwesens geparkt war, brannte. Durch das Feuer wurde die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen.

Wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.