St. Leon-Rot. (pol/van) Weil er einer Kontrolle aus dem Weg gehen wollte, ist es am Donnerstagmittag auf der A5 zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem Golf-Fahrer und der Polizei gekommen.

Wie die Beamten berichten, war der Mann kurz vor 13 Uhr mit seinem VW Golf auf der A6 in Richtung Walldorf unterwegs gewesen, wo er einer Streife auffiel. Am Kreuz Walldorf wechselte er schließlich auf die A5 in Richtung Karlsruhe.

Die Polizei forderte den Autofahrer mittels Leuchtschrift und Anhaltekelle auf, ihr auf den nahegelegenen Parkplatz "Mönchberg" zu folgen. Das tat der Golf-Fahrer auch zögerlich. Dann gab der 38-Jährige jedoch unvermittelt Gas und raste auf die Autobahn zurück.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten beobachten, wie der Golf-Fahrer andere Verkehrsteilnehmer mit hoher Geschwindigkeit überholte und diese mit waghalsigen Fahrmanövern gefährdete. Nachdem sie ihn kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, konnten sie die Verfolgung kurz vor der Anschlussstelle Kronau wieder aufnehmen, als der Autofahrer vom Seitenstreifen über alle Spuren nach links und danach wieder zurückfuhr. Anschließend verließ er an der Ausfahrt die Autobahn in Richtung Kirrlach.

Die Beamten konnten noch sehen, wie der VW-Golf auf dem dortigen Pendler-Parkplatz kurz anhielt und eine Person das Fahrzeug verließ. Diese rannte in den Wald. Anschließend fuhr das Fahrzeug beschleunigt in Richtung Kirrlach davon. Der Golf konnte kurz danach gestoppt werden.

Die Polizei kontrollierte den 38-Jährigen. Die aus dem Fahrzeug geflüchtete Person konnte im Rahmen der Fahndung nicht gefunden werden. Die Hintergründe, warum sich der 38-Jährige der Kontrolle entziehen wollte, sind derzeit noch unklar.

Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Opfer, die durch die Fahrmanöver des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf, Telefon 06227/35826-0 zu melden.