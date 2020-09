Wiesloch/Walldorf/Mühlhausen/Sandhausen. (pol/mare) Eine Diebin soll am Samstag in mehreren Supermärkten rund um Wiesloch-Walldorf zugeschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, erbeutete sie dabei mehrere Geldbörsen.

Dabei bediente sich die Diebin aus Einkaufswagen in Supermärkten in Wiesloch, Sandhausen, Mühlhausen und Walldorf. Eine Kundin wurde dabei aber auf eine Frau aufmerksam, die sich auffällig in der Nähe älterer Leute aufhielt.

Sie soll 30 bis 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein und lange dunkle Haare haben. Sie trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jacke. Die Polizei spricht weiterhin von einem "südländischen Erscheinungsbild".

Ob alle Taten zusammenhängen, prüft die Polizei derzeit. Die Täterin erbeutete einen dreistelligen Euro-Betrag.

Die Beamten suchen Zeugen. Wer die Frau in Schwarz gesehen hat oder weitere Angaben machen kann, kann sich unter der Nummer 06222/57090 melden.