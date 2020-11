Rauenberg. (pol/lyd) An der Parkplatz-Ausfahrt eines Einkaufscenters in der Straße Frankenäcker kam es am Samstag gegen 10.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, war ein BMW-Fahrer gerade dabei den Parkplatz zu verlassen. Leider achtete er nicht darauf, ob sein Weg frei ist und kollidierte mit der Radfahrerin, die verbotswidrig mit ihrem Trekkingrad auf dem Gehweg in Richtung Kreisverkehr fuhr.

Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend in eine nahegelegene Klinik gebracht. Sie erlitt eine Unterschenkelfraktur.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Telefon 0621/174-4111, in Verbindung zu setzen.