Malsch. (pol/lyd) Bereits am vergangenen Donnerstagabend, 13. August, wurde eine 75 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall in der Rotenberger Straße verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Seniorin um 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Ortsmitte als zwei unbegleitete, bellende Hunde auf sie zu rannten. Kurz bevor die nicht angeleinten Hunde die Zweiradfahrerin erreichten, kollidierte diese mit dem Bordstein und stürzte. Wohl aufgrund des umfallenden Rads wurden die Hunde vertrieben.

Die vermeintliche Halterin der Hunde eilte kurz darauf zum Unfallort, nahm die Hunde an sich und entfernte sich unerlaubt. Die 75-Jährige erlitt diverse Prellungen und brachte den Unfall zur Anzeige. Ein bislang unbekannter männlicher Zeuge, der mit einem blauen Kleinwagen unterwegs war, eilte der verletzten Dame zur Hilfe. Die Beamten des Polizeipostens Mühlhausen suchen nun diesen Unfallzeugen. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/662850 zu melden.