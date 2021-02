A5 bei Walldorf. (pol/mare) Drei Busse und ein Transporter durften nicht mehr weiterfahren, ein Lkw wurde stillgelegt: Das ist die Bilanz einer Kontrollaktion der Polizei am Donnerstag zwischen 12.30 und 20 Uhr, wie die Beamten mitteilen.

Drei Omnibusse mit spanischen Kennzeichen, die wohl gemeinsam von Spanien in Richtung Polen unterwegs waren, wurden am Autobahnkreuz Walldorf einer Kontrolle unterzogen werden. Bei allen drei Fahrern waren offenbar Papiere und Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten manipuliert worden. Die Busse wurden an der am Kontrollort geparkt, die Fahrzeugpapiere und die Unterlagen der Fahrer wurden bis zum Erreichen der erforderlichen Ruhezeiten einbehalten. Sowohl die Fahrer als auch der verantwortliche Unternehmer wurden angezeigt. Technische Mängel wurden bei der Kontrolle nicht festgestellt.

Ganz im Gegensatz zu einem Lkw, der auf der Autobahn aus dem Verkehr gezogen wurde. Das Fahrzeug befand sich in einem desolaten technischen Zustand. An mehreren Rädern waren die Bremsen ohne Funktion und nach Durchführung eines technischen Gutachtens ergaben sich noch weitere gravierende Mängel. Die Stilllegung des Lkw über die zuständigen Behörden wurde in die Wege geleitet, entsprechende Anzeigen werden dort vorgelegt.

An einem Transporter wies die Windschutzscheibe derartige Beschädigungen auf, dass eine Weiterfahrt untersagt wurde, außerdem waren ebenfalls Unstimmigkeiten in Bezug auf die Lenk- und Ruhezeiten festzustellen. Auch dieser Fahrer durfte erst nach ausgiebiger Erholung seinen Weg fortsetzen. Auch ihn erwartet eine Anzeige.