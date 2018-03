A5 bei St. Leon-Rot. (pol/rl) Nach einem Unfall kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf in Richtung Norden wurde am Sonntagabend gegen 18 Uhr zumindest eine Person schwer verletzt. Das meldete die Polizei am Abend.

Eine 19-jährige Honda-Jazz-Fahrerin war auf dem rechten von drei Fahrstreifen unterwegs. Hierbei übersah sie laut Polizeibericht, dass der Verkehr zum Erliegen kam und fuhr ungebremst auf einen vor ihr fahrenden und abbremsenden VW Passat auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda abgewiesen, schleuderte nach links über zwei Fahrstreifen und prallte schließlich mit dem Fahrzeugheck gegen die Mittelleitplanke. Der 60-jährige Fahrer im VW Passat konnte sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen.

Die 19-Jährige kam mit schweren Verletzungen an der rechten Hand per Rettungswagen in die Chirurgie Heidelberg und wurde dort stationär aufgenommen. Der 60-Jährige und sein Beifahrer kamen vorsorglich in ein Schwetzinger Krankenhaus.

Am Honda entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro, der Schaden am VW wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Mittelleitplanke beläuft sich auf 1000 Euro. Der linke und der rechte Fahrsteifen mussten voll gesperrt werden, es entstand ein Rückstau von vier Kilometern Länge.

Um 18.58 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder befahrbar.